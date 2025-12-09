POLÍCIA

‘Não sou criminoso’: jogador ex-Santos nega crime após ser preso por estupro em Salvador

João Victor Cubas Alves, de 25 anos, foi às redes sociais para negar acusações

Wendel de Novais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 11:59

Jogador se pronunciou nas redes sociais Crédito: Reprodução

Preso no último sábado (6), nas imediações do Campo Grande, em Salvador, sob acusação de estupro, João Victor Cubas Alves divulgou uma declaração nas redes sociais, negando todas as acusações feitas por uma jovem com quem esteve em um hotel da capital baiana. Ele foi detido por policiais militares após a vítima acionar a polícia afirmando ter sido violentada dentro do quarto.

Em vídeo, João Victor disse repudiar qualquer tipo de violência e afirmou que a relação entre ele e a mulher que o denunciou foi consentida. “Repudio qualquer tipo de violência, especialmente contra as mulheres. Nego todas as acusações, porque toda a relação que essa garota e eu tivemos foi totalmente consensual. Em momento algum ela foi obrigada a fazer alguma coisa”, afirmou.

O suspeito também declarou que tentou garantir transparência sobre sua identidade e localização. “Fiz questão de mandar para uma amiga dela — inclusive advogada — meu documento, o hotel onde eu estava, meu número de telefone, minhas redes sociais, porque eu quis passar segurança. Eu não tinha que ter medo, eu não sou um criminoso”, disse em outro trecho.

João Victor Cubas foi preso em flagrante 1 de 9

João Victor encerrou a fala alegando inocência e dizendo que só não dá mais detalhes por orientação jurídica. “Os advogados me orientaram a falar somente o necessário. Mas deixo claro que sou inocente, que nego todas as acusações e que logo tudo será esclarecido”, declarou.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que vai ouvir testemunhas e analisar provas para esclarecer o que ocorreu no hotel antes da prisão do suspeito.

Relembre

O jogador foi preso em flagrante por estupro no sábado (6), em Salvador. De acordo com informações de policiais, o suspeito foi localizado por agentes em um motel da Rua Forte de São Pedro, nas imediações do Campo Grande.

“O investigado e a vítima se conheceram em um aplicativo de relacionamento e passaram a noite em um bar situado na região do Centro. Posteriormente, ambos se dirigiram a um hotel das redondezas, local onde houve a relação sexual sem o consentimento da mulher”, informou a polícia.

Após denúncia, os policiais se deslocaram até o local e encontraram João Victor, que foi autuado em flagrante e permanece preso para audiência de custódia que não teve data e hora reveladas até o momento. O caso também resultou em pedido de medidas protetivas de urgência para resguardar a vítima.

Recém-contratado

João Victor Cubas está em Salvador há pouco menos de um mês, já que foi anunciado como reforço do Galícia para o Baianão de 2026 no meio de novembro. O zagueiro é natural da cidade de Avaré, em São Paulo, e tem passagens por times do estado paulista como São Carlos, XV de Jaú e até o Santos, onde jogou no sub-23 no ano de 2020.

Em nota divulgada nas redes sociais, o clube reafirmou sua posição de repúdio “a toda e qualquer forma de violência” e destacou o compromisso institucional com o respeito, a ética e a responsabilidade social.

Segundo o comunicado, o Galícia acompanha a investigação e colabora integralmente com as autoridades, fornecendo informações de maneira “responsável e transparente”. João Victor foi preso em um motel da Rua Forte de São Pedro, na região do Campo Grande, após denúncia feita por uma mulher que relatou ter sido vítima de violência sexual.

Leia a nota completa abaixo:

A Diretoria do Galícia Esporte Clube reafirma sua posição de repúdio a toda e qualquer forma de violência, reforçando o compromisso da instituição com o respeito, a ética e a responsabilidade social.

O clube está acompanhando de perto a investigação conduzida pela polícia e colaborando integralmente com as autoridades, fornecendo todas as informações necessárias de maneira responsável e transparente.