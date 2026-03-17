SALVADOR

Tricolíderes do Bahia se posicionam após prisão de ex-integrante por sequestro em shopping

Emile Quessia Oliveira da Silva Sena foi presa na terça-feira (17) suspeita de envolvimento no sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Maysa Polcri

Publicado em 17 de março de 2026 às 15:07

Emile Quessia foi presa em Salvador Crédito: Reprodução

O grupo oficial das animadoras de torcida do Esporte Clube da Bahia, Tricolíderes, se manifestou após a prisão de Emile Quessia Oliveira da Silva Sena, ex-integrante do grupo. Ela é suspeita de envolvimento no sequestro de três mulheres no Salvador Shopping, no último domingo (15).

Em nota publicada no perfil oficial, o grupo confirmou que Emile Quessia foi tricolíder há cerca de 10 anos. Ela aparece em fotos antigas publicadas pelo grupo, como mostrou o CORREIO. "Desde o seu desligamento, assim como ocorre com todas as integrantes que se desvinculam do grupo, ela seguiu sua trajetória pessoal de forma independente, não havendo qualquer vínculo institucional, representativo ou de responsabilidade entre o grupo e as decisões ou condutas individuais de ex-integrantes", diz o comunicado.

Emile Quessia se descreve como 'cristã e casada' 1 de 8

"Ressaltamos ainda que as Tricolíderes sempre foram formadas por mulheres que pautam suas condutas nos princípios da ética, do respeito e da responsabilidade social", acrescenta o grupo. A nota ainda repudia a vinculação da imagem de Emile Quessia com o restante das integrantes. "Consideramos absolutamente inadequada e irresponsável qualquer tentativa de vincular a imagem, o nome ou a trajetória das Tricolíderes a fatos, comportamentos ou situações individuais que não possuem qualquer relação com o grupo".

Emile Quessia se apresentava como “cristã, casada e mãe de pets” e costumava compartilhar versículos bíblicos com os seguidores. O comportamento nas redes, no entanto, contrasta com as informações levantadas pela investigação. Emile Quessia é esposa de Pedro Vitor Lima Sena Souza, apontado por fontes policiais como integrante do Bonde do Maluco (BDM), com atuação em Salvador, na Região Metropolitana e também no município de Seabra.

Prisão

Ela foi abordada pela polícia por apresentar "atitude suspeita", no bairro de Plataforma, e indicou o imóvel onde as vítimas estavam sendo mantidas em cativeiro. As três mulheres foram resgatadas na segunda-feira (16), cerca de 12 horas após o sequestro. A suspeita foi autuada pelo crime de extorsão mediante restrição da liberdade e permanece custodiada à disposição da Justiça.

Em novembro do ano passado, a Justiça baiana negou o pedido de Emile Quessia, que solicitou a devolução de um celular apreendido com Pedro Vitor durante uma investigação de tráfico de drogas. O juiz entendeu que o aparelho ainda é relevante para o andamento do inquérito.

A apreensão do celular, modelo Iphone Pro Max, foi realizada durante uma operação policial realizada com mandado de busca e apreensão. Emile Quessia apresentou nota fiscal e outros documentos para comprovar a propriedade do aparelho. A Polícia Civil disse, no curso do processo, que o celular apresentava grande quantidade de conversas com indicativos de comercialização de drogas. Por isso, defendeu que a custódia do aparelho ainda era necessária para as investigações.

O crime

Uma idosa de 77 anos e suas duas filhas foram abordadas por criminosos e obrigadas a entrar em um carro, no estacionamento do Salvador Shopping, no Caminho das Árvores. O trio foi mantido em cativeiro em Plataforma durante 12 horas.

Durante as buscas, os policiais localizaram o veículo utilizado na ação criminosa, mas sem ocupantes. No local, peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram exames para coletar vestígios que possam ajudar na identificação dos envolvidos. Imagens de câmeras de monitoramento também estão sendo analisadas.

Ainda durante as diligências, Emile Quessia foi abordada em atitude suspeita e indicou o imóvel onde as vítimas estavam sendo mantidas em cativeiro.

Em nota, o Salvador Shopping informou que a administração foi acionada por um cliente que relatou não ter localizado três familiares com quem havia combinado de se encontrar no local, na noite de domingo (15).