Criança desaparece em loja na Bahia, mãe chama a polícia e desfecho surpreende; veja vídeo

Cartaz de desaparecida circula pelas redes

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:25

Funcionário encontrou menina dormindo em loja
Funcionário encontrou menina dormindo em loja Crédito: Reprodução

Uma história que começou em desespero terminou com uma mãe aliviada e uma “brincadeira” de criança sapeca. Na manhã de terça-feira (9), a jovem Keila Araújo saiu para uma loja em Ilhéus, no sul da Bahia, acompanhada da filha, Yanis, de 2 anos. O caos, no entanto, começou quando ela percebeu que a pequena já não estava mais ao seu lado.

“Eu estava de olho nela, mas ela desapareceu”, relembra. “Chamei três vezes, mas ela não respondeu. Entrei em desespero, pensei logo: ‘carregaram a menina’. O pessoal começou a falar para olhar as câmeras e a polícia foi lá”, narra.

Veja cenas do resgate

Veja cenas do resgate
Veja cenas do resgate por Reprodução
Veja cenas do resgate por Reprodução
Veja cenas do resgate por Reprodução
Veja cenas do resgate por Reprodução
1 de 5
Veja cenas do resgate por Reprodução

Funcionários e outros clientes também se mobilizaram para procurar a criança. A suspeita era de que alguém poderia ter sequestrado a menina e saído da loja com ela ou ainda poderia estar dentro do estabelecimento, escondido com a vítima. Durante as buscas, até um card de desaparecimento começou a circular nas redes sociais.

A imagem traz uma foto da menina e informações. “Yanis Dias Araújo. 2 anos e 4 meses. A criança sumiu dentro da loja Avenida”, informa.

“Depois de um tempo, do nada, acharam ela dormindo debaixo de uma gôndola com roupas jeans. E eu já tinha passado por lá, procurando ela, mas não tinha visto”, diz. “Foi uma manhã bem agitada”, desabafou a mãe, rindo.

Nas redes, o caso ainda viralizou pela “pegadinha” da criança. “E a carinha de uma autêntica criança sapeca, gente!?”, comentou uma seguidora. “Ela só estava cansada”, brincou outra. Ainda houve quem usou o caso como alerta para os pais redobrarem a atenção ao sair com os filhos pequenos. “[O ideal] é não largar por nada”.

Tags:

Desaparecido

