Criança desaparece em loja na Bahia, mãe chama a polícia e desfecho surpreende; veja vídeo

Esther Morais
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:25
Uma história que começou em desespero terminou com uma mãe aliviada e uma “brincadeira” de criança sapeca. Na manhã de terça-feira (9), a jovem Keila Araújo saiu para uma loja em Ilhéus, no sul da Bahia, acompanhada da filha, Yanis, de 2 anos. O caos, no entanto, começou quando ela percebeu que a pequena já não estava mais ao seu lado.
“Eu estava de olho nela, mas ela desapareceu”, relembra. “Chamei três vezes, mas ela não respondeu. Entrei em desespero, pensei logo: ‘carregaram a menina’. O pessoal começou a falar para olhar as câmeras e a polícia foi lá”, narra.
Funcionários e outros clientes também se mobilizaram para procurar a criança. A suspeita era de que alguém poderia ter sequestrado a menina e saído da loja com ela ou ainda poderia estar dentro do estabelecimento, escondido com a vítima. Durante as buscas, até um card de desaparecimento começou a circular nas redes sociais.
A imagem traz uma foto da menina e informações. “Yanis Dias Araújo. 2 anos e 4 meses. A criança sumiu dentro da loja Avenida”, informa.
“Depois de um tempo, do nada, acharam ela dormindo debaixo de uma gôndola com roupas jeans. E eu já tinha passado por lá, procurando ela, mas não tinha visto”, diz. “Foi uma manhã bem agitada”, desabafou a mãe, rindo.
Nas redes, o caso ainda viralizou pela “pegadinha” da criança. “E a carinha de uma autêntica criança sapeca, gente!?”, comentou uma seguidora. “Ela só estava cansada”, brincou outra. Ainda houve quem usou o caso como alerta para os pais redobrarem a atenção ao sair com os filhos pequenos. “[O ideal] é não largar por nada”.