DESESPERO

Criança desaparece em loja na Bahia, mãe chama a polícia e desfecho surpreende; veja vídeo

Cartaz de desaparecida circula pelas redes

Esther Morais

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:25

Funcionário encontrou menina dormindo em loja Crédito: Reprodução

Uma história que começou em desespero terminou com uma mãe aliviada e uma “brincadeira” de criança sapeca. Na manhã de terça-feira (9), a jovem Keila Araújo saiu para uma loja em Ilhéus, no sul da Bahia, acompanhada da filha, Yanis, de 2 anos. O caos, no entanto, começou quando ela percebeu que a pequena já não estava mais ao seu lado.

“Eu estava de olho nela, mas ela desapareceu”, relembra. “Chamei três vezes, mas ela não respondeu. Entrei em desespero, pensei logo: ‘carregaram a menina’. O pessoal começou a falar para olhar as câmeras e a polícia foi lá”, narra.

Veja cenas do resgate 1 de 5

Funcionários e outros clientes também se mobilizaram para procurar a criança. A suspeita era de que alguém poderia ter sequestrado a menina e saído da loja com ela ou ainda poderia estar dentro do estabelecimento, escondido com a vítima. Durante as buscas, até um card de desaparecimento começou a circular nas redes sociais.

A imagem traz uma foto da menina e informações. “Yanis Dias Araújo. 2 anos e 4 meses. A criança sumiu dentro da loja Avenida”, informa.

“Depois de um tempo, do nada, acharam ela dormindo debaixo de uma gôndola com roupas jeans. E eu já tinha passado por lá, procurando ela, mas não tinha visto”, diz. “Foi uma manhã bem agitada”, desabafou a mãe, rindo.