Trânsito na Av. Tancredo Neves sofre alterações a partir de hoje (10)

Medida ocorre em virtude da instalação das vigas metálicas do novo Viaduto Antônio Linhares

  Esther Morais

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 06:33

Avenida Tancredo Neves
Avenida Tancredo Neves Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A partir desta quarta-feira (10), a Avenida Tancredo Neves, em Salvador, passará por interdições temporárias em virtude da obra de instalação das vigas metálicas do novo Viaduto Antônio Linhares, que ligará a frente do Shopping da Bahia à Avenida ACM, na região do Detran.

Durante o período, serão realizadas a montagem, o içamento e a posterior desmontagem de guindastes de grande porte, o que exigirá bloqueios. Hoje (10), a interdição começou durante a madrugada. As cinco vias da avenida foram interditadas entre 0h e 5h para a mobilização e montagem de equipamentos.

Ao longo do dia, das 5h às 20h, duas vias voltarão a funcionar e três permanecerão bloqueadas. Os dois acessos pelo Posto Mataripe também ficarão fechados, cenário que se repete até as 5h de quinta-feira (11). Ainda na quinta, duas vias seguem liberadas enquanto outras três permanecem interditadas.

Na sexta (12), o ritmo será o mesmo nos turnos diurno e noturno, mantendo três vias interditadas e os acessos do posto bloqueados.

O sábado (13) não terá grandes mudanças: tanto de dia quanto à noite, três vias continuam interditadas e duas liberadas. Já no domingo (14), todas as vias serão liberadas ao longo do dia, sem atividades de montagem. Na segunda-feira (15), a partir das 0h, começa a desmontagem dos guindastes, etapa que novamente exige a interdição total das cinco vias da Tancredo Neves e o fechamento dos acessos pelo Posto Mataripe.

A previsão é que o projeto da Nova Circulação da Avenida Tancredo Neves, da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que inclui o novo Viaduto Antônio Linhares, seja concluído até janeiro de 2026.

