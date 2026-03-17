TJ-BA instaura sindicância contra juiz que pediu retirada de foto de mulher negra e diretor de fórum

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 17 de março de 2026 às 18:18
A polêmica sobre o pedido de retirada de uma foto no Fórum de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, ganhou um novo capítulo. Após o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) determinar que a imagem fosse novamente exposta, a Corregedoria do Tribunal instaurou sindicância contra o juiz Cesar Augusto Borges de Andrade, que fez o pedido de retirada, e José Francisco Oliveira de Almeida, diretor da unidade.
A informação consta na edição desta terça-feira (17) do Diário Eletrônico da Justiça da Bahia. Conforme a publicação, a juíza auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Ádida Alves dos Santos, será responsável por coordenar e conduzir os trabalhos de sindicância. Um relatório deverá ser apresentado em até 60 dias.
Juiz pede que foto de mulher negra seja retirada de fórum de Camaçari
Em fevereiro deste ano, o juiz Cesar Augusto Borges de Andrade enviou um ofício ao diretor do Fórum de Camaçari, José Francisco Oliveira, solicitando a retirada de uma das fotos que integra a galeria 'Gente é para Brilhar', inaugurada em outubro. Trata-se da imagem da chef e líder religiosa Solange Borges, que aparece usando roupas de baiana e colares de conta. A responsável pela exposição é a juíza e fotógrafa Fernanda Vasconcellos, que não se manifestou publicamente sobre o ocorrido.
No ofício direcionado ao diretor do fórum, o juiz afirmou que a imagem é de uma "personagem vinculada à religião de matriz africana". Segundo ele, a fotografia "não parece condizente nas instalações deste prédio público, onde circulam partes, advogados e servidores públicos que professam diferentes matrizes religiosas". O magistrado ainda citou que a Constituição prevê o Estado laico - caracterizado pela separação entre instâncias públicas e instituições religiosas.
O juiz não citou, no ofício, outra imagem exposta que também traz um símbolo religioso. Dessa vez, católico. Uma mulher negra aparece sentada em um sofá, com a imagem de Santo Antônio nos braços. Por isso, a atitude do juiz foi apontada como racismo e intolerância religiosa. Após a repercussão do caso, o Tribunal de Justiça da Bahia determinou que a foto fosse novamente colocada na exposição.