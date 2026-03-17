ABANDONO

Paciente é esquecido durante a madrugada por prefeitura na Bahia após viajar para fazer hemodiálise

Família denuncia descaso de transporte municipal

Maysa Polcri

Publicado em 17 de março de 2026 às 17:38

Familiares denunciam o caso Crédito: Reprodução

A família de Márcio Brito Costa, de 35 anos, denuncia uma situação grave de descaso com a saúde na cidade de Caculé, no centro-sul da Bahia. Segundo relato de parentes, o paciente foi esquecido pelo transporte da prefeitura duas vezes na semana passada e ficou abandonado na região central da cidade durante a madrugada.

Márcio Brito da Costa possui problemas no rins, de pressão e sofre de convulsões. Ele precisa viajar três vezes na semana para fazer hemodiálise na cidade de Guanambi, a 113 quilômetros de distância de Caculé. O baiano vive com a família no povoado de Várzea Grande, localizado a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade.

Conforme relato de Tereza Brito Santos Costa, mãe do paciente, um carro do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) levou Márcio até Guanambi para que as sessões de tratamento fossem realizadas na terça, quinta e sexta-feira da semana passada. Nos dois primeiros dias, o paciente foi trazido de volta para Caculé e deixado em um posto de saúde da cidade. O problema, de acordo com a família, é que o segundo trasporte da prefeitura não apareceu para levá-lo até o povoado de Várzea Grande.

"Já era por volta de 1 hora da manhã, estava tudo fechado, e ele ficou largado no meio da rua", conta a mãe. Tereza Brito soube da situação pelo filho mais velho, que acompanhou o irmão no tratamento. Um vídeo gravado por ele, na terça-feira (10), mostra o abandono do paciente.

"Chegamos em Guanambi às 23 horas e, agora, já é 1 hora [da madrugada]. Ligamos para todo mundo e parece que o transporte não vai vir. O jeito é contratar alguém", relatou. Márcio Brito foi filmado enquanto estava sentado no chão, aparentemente debilitado. Os irmãos haviam saído de Caculé no início da tarde e passado o dia em viagem, após a sessão de hemodiálise que dura, em média, quatro horas.

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Segundo a família, o abandono se repetiu na quinta-feira (12). Em um dos dias, o irmão de Márcio conseguiu uma carona até a zona rural. No outro, o paciente precisou passar a noite na casa de um amigo da família.

"É um abandono total. Eu liguei para a pessoa responsável pelo transporte porque fiquei desesperada em ver ele naquela situação e não poder fazer nada. Mas, até hoje, ninguém me disse o que aconteceu", diz a mãe. A reportagem tentou entrar em contato com a Secretaria de Saúde de Caculé, mas não obteve retorno até esta publicação. O espaço segue aberto.