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Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta terça (17 de março): momento de reorganizar a vida

Mensagem espiritual do dia indica que ajustes necessários podem abrir novos caminhos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de março de 2026 às 00:00

Entenda porque alguns signos tem mais sorte que outros
Entenda porque alguns signos tem mais sorte que outros Crédito: Freepik

A terça-feira (17) chega com uma energia voltada para organização e mudanças internas. O recado do Anjo da Guarda indica que alguns sinais ao longo do dia podem mostrar o que precisa ser ajustado na rotina, nas relações ou até nos planos para o futuro.

Para três signos do zodíaco, o momento pede mais atenção às escolhas e coragem para fazer pequenas mudanças que podem trazer mais equilíbrio e tranquilidade nos próximos dias.

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Câncer

Cancerianos podem sentir necessidade de colocar algumas coisas em ordem, principalmente na vida emocional. O Anjo da Guarda indica que conversas sinceras podem ajudar a resolver mal-entendidos.

Evitar guardar sentimentos será importante para manter o coração mais leve.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
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Câncer: prata por Reprodução

Virgem

Virginianos entram em um dia favorável para resolver pendências e reorganizar planos. Algo que vinha sendo adiado pode finalmente sair do papel.

A energia do dia favorece decisões práticas e atitudes que tragam mais estabilidade.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
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Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Sagitário

Sagitarianos podem perceber que algumas prioridades precisam mudar. O Anjo da Guarda indica que o momento é bom para refletir sobre caminhos profissionais ou pessoais.

Pequenas mudanças feitas agora podem abrir oportunidades importantes mais adiante.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
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Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Mensagem do dia

A vida se transforma quando temos coragem de ajustar aquilo que não está funcionando. Organizar o presente é o primeiro passo para construir um futuro mais leve. ✨

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