Juiz pede que foto de mulher negra seja retirada de fórum e gera debate sobre racismo religioso

Fórum Clemente Mariani fica localizado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 3 de março de 2026 às 20:09

Juíza é a autora de exposição que conta com retrado da chef Solange Borges Crédito: Reprodução

Uma exposição inaugurada no Fórum Clemente Mariani, em Camaçari, foi alvo de um ofício enviado por um juiz à direção da unidade. No documento, de fevereiro deste ano, o magistrado Cesar Augusto Borges de Andrade pede a retirada de uma das fotos expostas. Trata-se da imagem de uma mulher negra sorrindo, usando roupas de baiana e colares de conta.

No ofício direcionado ao diretor do fórum, o juiz Cesar Augusto Borges afirma que a imagem é de uma "personagem vinculada à religião de matriz africana". Segundo ele, a fotografia "não parece condizente nas instalações deste prédio público, onde circulam partes, advogados e servidores públicos que professam diferentes matrizes religiosas". O magistrado ainda cita que a Constituição prevê o Estado laico - caracterizado pela separação entre instâncias públicas e instituições religiosas .

No documento, ao qual o CORREIO teve acesso, o juiz não cita outra imagem exposta que também traz um símbolo religioso. Dessa vez, católico. Uma mulher negra aparece sentada em um sofá, com a imagem de Santo Antônio nos braços. Por isso, a atitude do juiz foi apontada como racismo e intolerância religiosa.

"Em razão do exposto, sugiro, salvo melhor juízo, a retirada da referida exposição fotográfica no espaço público deste Fórum de Camaçari, ou, alternativamente, para que o referido espaço, em decorrência do Princípio da Igualdade de todos perante a lei, seja também seja destinado a outros fotógrafos domiciliados nesta comarca de Camaçari, bem como vinculados a outras matrizes religiosas", sugeriu o magistrado. A reportagem apurou que a foto foi retirada do espaço após a solicitação do juiz.

Fotografia são de juíza

A exposição recebe o nome de 'Gente é para Brilhar' e traz imagens de personalidades de Camaçari. A chef Solange Borges é quem aparece na fotografia do fórum. Ela é idealizadora do Culinária de Terreiro, espaço onde cozinha com os clientes e fala de ancestralidade e Candomblé.

A galeria foi inaugurada em 31 de outubro do ano passado, pela juíza e fotógrafa Fernanda Vasconcellos. A reportagem tentou entrar em contato com a magistrada, que fotografou os personagens, mas ela disse que não iria se manifestar sobre o caso. Em uma publicação nas redes sociais após a inauguração, em novembro, Fernanda Vasconcellos comemorou a exposição das fotos no fórum.

"Em 31 de outubro de 2025, vivi um dos momentos mais marcantes da minha trajetória como juíza e como fotógrafa: a inauguração da Galeria Permanente 'Gente é pra Brilhar', no Fórum de Camaçari. Um tributo ao povo da terra, às histórias que contam quem somos, à dignidade silenciosa de quem constrói o presente e o futuro dessa cidade", escreveu.

Ela contou ainda que a ideia da exposição nasceu anos atrás, na gestão do juiz Ricardo Dias de Medeiros Netto como diretor do fórum. "Fotografar essas pessoas foi, para mim, uma experiência transformadora. Cada rosto, cada conversa, cada silêncio compartilhado me ensinou algo que livro algum é capaz: aprendi sobre fé, força, beleza cotidiana e grandeza na simplicidade", acrescentou.

O CORREIO entrou em contato com o Fórum Clemente Mariani. A administração da unidade informou que o juiz diretor não estava no local e não forneceu outras opções do contato. A reportagem também solicitou posicionamento do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que não se manifestou até esta publicação. O espaço segue aberto.

Denúncia de racismo

A retirada da imagem do fórum ganhou repercussão nesta terça-feira (3), após a publicação de um vídeo pelo advogado Marinho Soares. Ele denuncia racismo religioso no pedido do juiz Cesar Augusto Borges de Andrade de exclusão da foto da chef de cozinha. Em entrevista ao CORREIO, o advogado falou que soube do caso através de pessoas que frequentam o local.

"Quando eu soube do caso, não acreditei, até ler o documento. Vi que se tratava de racismo escancarado. Fiz uma ligação de vídeo com uma pessoa que estava no fórum e constatei que a fotografia havia sido retirada. É um absurdo", afirma. A legislação brasileira classifica como crime a discriminação religiosa, incluindo ataques contra religiões afro-brasileiras. A punição é de dois a cinco anos de reclusão e multa.

O vídeo em que o advogado denuncia o caso foi publicado na segunda-feira (2) e, até a noite desta terça (3), já acumulava mais de 51,2 mil visualizações no Instagram.