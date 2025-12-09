Jovem morre após ser vítima de espancamento na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 09:16
Um jovem identificado como Antônio Vitor Ferreira das Virgens, de 26 anos, morreu após ser violentamente agredido durante a madrugada de domingo (7) em Alagoinhas, na Bahia. A vítima foi identificada como Antônio Vitor Ferreira das Virgens, encontrada ferida por moradores da região.
Após ser achado bastante machucado, Antônio foi levado às pressas para o Hospital Municipal Dantas Bião. Apesar do socorro, ele não resistiu devido à gravidade das lesões provocadas pelo espancamento.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A Polícia Civil informou que, até o momento, não há suspeitos identificados e ninguém foi preso. Antônio acumulava antecedentes criminais, com registros por violência contra mulher, roubo e tráfico de drogas, e ainda respondeu judicialmente por esses crimes.
Diligências foram iniciadas para esclarecer o que motivou o ataque e quem participou da agressão. A investigação está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Alagoinhas, que já expediu guias para realização de perícia e necropsia.