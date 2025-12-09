CRIME

Jovem morre após ser vítima de espancamento na Bahia

Antônio Vitor Ferreira das Virgens foi socorrido por populares

Wendel de Novais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 09:16

Antônio foi morto por espancamento Crédito: Reprodução

Um jovem identificado como Antônio Vitor Ferreira das Virgens, de 26 anos, morreu após ser violentamente agredido durante a madrugada de domingo (7) em Alagoinhas, na Bahia. A vítima foi identificada como Antônio Vitor Ferreira das Virgens, encontrada ferida por moradores da região.

Após ser achado bastante machucado, Antônio foi levado às pressas para o Hospital Municipal Dantas Bião. Apesar do socorro, ele não resistiu devido à gravidade das lesões provocadas pelo espancamento.

Caso é investigado pela Polícia Civil

A Polícia Civil informou que, até o momento, não há suspeitos identificados e ninguém foi preso. Antônio acumulava antecedentes criminais, com registros por violência contra mulher, roubo e tráfico de drogas, e ainda respondeu judicialmente por esses crimes.