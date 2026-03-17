Osba anuncia apresentações gratuitas em cidades do interior da Bahia; confira

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Millena Marques
Publicado em 17 de março de 2026 às 11:13
A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) fará suas duas primeiras apresentações de 2026 no interior do estado neste fim de semana. Os concertos acontecem nas cidades de Euclides da Cunha e Conceição do Coité e integram o projeto Osba na Estrada.
Nesta sexta-feira (20), às 18h, a orquestra se apresenta na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Euclides da Cunha. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.
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No sábado (21), o projeto passa em Conceição do Coité. A apresentação será às 20h, no Cineteatro Santo Antônio, também com entrada gratuita e sujeita à lotação do espaço. O acesso ao local começa a partir das 19h.
Nas duas cidades, o público poderá conferir o concerto Cecilianas, que dá continuidade à tradição da orquestra de projetos que unem música sinfônica e literatura.
Desta vez, a proposta traz o lirismo da poeta carioca Cecília Meireles (1901-1964) e a música barroca do compositor inglês Henry Purcell (1659-1695). Os concertos têm a regência do maestro Carlos Prazeres e solo da soprano Raquel Paulin, uma das principais vozes da ópera brasileira.
"A Orquestra Sinfônica da Bahia criou uma tradição de manter uma transversalidade com o linguajar poético. Eu senti que chegou a hora de uma mulher como Cecília Meireles ser homenageada. Uma escritora que tem uma poesia extremamente musical, inventiva e sutil, que combina com o linguajar musical emotivo de Henry Purcell", afirma Carlos Prazeres.