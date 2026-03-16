EDUCAÇÃO

Centro Juvenil abre 1,2 mil vagas em oficinas gratuitas para estudantes da rede pública da Bahia

Cursos serão ofertados em dois formatos: presencial e online

Millena Marques

Publicado em 16 de março de 2026 às 07:48

Oficinas gratuitas Crédito: Divulgação

O Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC), localizado no prédio anexo ao Colégio Estadual Ypiranga, no bairro Dois de Julho, abriu 1.200 vagas em oficinas gratuitas, nos formatos presenciais, para estudantes de Salvador, e online, para outras regiões do estado. As atividades são voltadas para os alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, além de jovens do Ensino Médio e da Educação Profissional e Tecnológica.

As inscrições estão abertas até esta segunda-feira (16) e podem ser feitas pelo WhatsApp (71) 9 9408-8885 ou por meio dos seguintes links: formulário 1 e formulário 2.

As atividades desenvolvidas no CJCC integram diferentes áreas do saber e estimulam a experimentação, a criatividade e o pensamento crítico. As oficinas funcionam como experiências práticas que conectam conteúdos escolares a desafios do mundo real.

“A importância desta iniciativa é explorar conhecimentos diversos de forma interdisciplinar com oficinas on-line e presenciais. O estudante passa a ser o protagonista, decidindo seu próprio percurso formativo, explorando áreas que despertam seu interesse e prazer em aprender”, explica a diretora do CJCC, Isabel Cristina das Virgens.

Atividades online e presenciais

As oficinas on-line para toda a Bahia vão acontecer à noite, das 18h às 21h, e entre as opções estão Fundamentos da Inteligência Artificial; IAgora?; Identidades em Movimento; Cosmolab (Física e Astronomia); Clube de Ciências Sementes da Bahia; PromptMasters (Programação e Inteligência Artificial); QualiVida, Química para o ENEM; Agência de Notícias; Ilustrando Palavras; e Canta na Rede.

Já as atividades presenciais serão oferecidas nas terças e quintas-feiras, na sede do referido CJCC, em Salvador, com as oficinas de Inglês Básico, das 13h às 14h50, e de Inglês Avançado, das 15h às 16h30.