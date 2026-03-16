Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Centro Juvenil abre 1,2 mil vagas em oficinas gratuitas para estudantes da rede pública da Bahia

Cursos serão ofertados em dois formatos: presencial e online

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de março de 2026 às 07:48

Oficinas gratuitas
Oficinas gratuitas Crédito: Divulgação

O Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC), localizado no prédio anexo ao Colégio Estadual Ypiranga, no bairro Dois de Julho, abriu 1.200 vagas em oficinas gratuitas, nos formatos presenciais, para estudantes de Salvador, e online, para outras regiões do estado. As atividades são voltadas para os alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, além de jovens do Ensino Médio e da Educação Profissional e Tecnológica.

As inscrições estão abertas até esta segunda-feira (16) e podem ser feitas pelo WhatsApp (71) 9 9408-8885 ou por meio dos seguintes links: formulário 1 e formulário 2

As atividades desenvolvidas no CJCC integram diferentes áreas do saber e estimulam a experimentação, a criatividade e o pensamento crítico. As oficinas funcionam como experiências práticas que conectam conteúdos escolares a desafios do mundo real.

“A importância desta iniciativa é explorar conhecimentos diversos de forma interdisciplinar com oficinas on-line e presenciais. O estudante passa a ser o protagonista, decidindo seu próprio percurso formativo, explorando áreas que despertam seu interesse e prazer em aprender”, explica a diretora do CJCC, Isabel Cristina das Virgens.

Leia mais

Imagem - Como o Caminho das Árvores deixou de ser um bairro tradicional de casas para virar o centro de lojas de decoração

Como o Caminho das Árvores deixou de ser um bairro tradicional de casas para virar o centro de lojas de decoração

Imagem - Prazo para estudante revalidar Salvador Card termina neste mês; veja como fazer

Prazo para estudante revalidar Salvador Card termina neste mês; veja como fazer

Imagem - Saiba quais são as clínicas interditadas por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador

Saiba quais são as clínicas interditadas por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador

Atividades online e presenciais

As oficinas on-line para toda a Bahia vão acontecer à noite, das 18h às 21h, e entre as opções estão Fundamentos da Inteligência Artificial; IAgora?; Identidades em Movimento; Cosmolab (Física e Astronomia); Clube de Ciências Sementes da Bahia; PromptMasters (Programação e Inteligência Artificial); QualiVida, Química para o ENEM; Agência de Notícias; Ilustrando Palavras; e Canta na Rede.

Já as atividades presenciais serão oferecidas nas terças e quintas-feiras, na sede do referido CJCC, em Salvador, com as oficinas de Inglês Básico, das 13h às 14h50, e de Inglês Avançado, das 15h às 16h30.

O CJCC também trabalha em parceria com as unidades escolares da rede estadual, oferecendo oficinas específicas, de acordo com as necessidades dos alunos. Além das atividades on-line, o CJCC ainda disponibiliza para esse público oficinas de Fotografia, Cinecorpo Lab, Dança On-life, Letramento digital, VemEnem, Robits, Fala Aí e Entre Linhas.

Tags:

Bahia Salvador Educação

Mais recentes

Imagem - Obras da Ponte Salvador–Itaparica têm data para começar; saiba mais

Obras da Ponte Salvador–Itaparica têm data para começar; saiba mais
Imagem - Aluno espera cerca de uma hora para ser atendido após sofrer acidente em evento da Ufba

Aluno espera cerca de uma hora para ser atendido após sofrer acidente em evento da Ufba
Imagem - Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026