SAÚDE

Vacinação antirrábica é realizada em quatro bairros de Salvador; confira cronograma

Iniciativa ocorre nos bairros de São Cristóvão, Jardim das Margaridas, Barro Duro e Nova Esperança

Millena Marques

Publicado em 16 de março de 2026 às 08:17

Campanha de vacinação antirrábica em Salvador segue até sexta-feira (6) Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizam a imunização dos animais domésticos em quatro bairros de Salvador: São Cristóvão, Jardim das Margaridas, Barro Duro e Nova Esperança. A iniciativa precede a campanha de vacinação que ocorre em toda a cidade, no segundo semestre.

“Pedimos que todos os tutores de cães e gatos atualizem a vacina antirrábica. A raiva é uma zoonose extremamente perigosa, com quase 100% de letalidade. Então, todo mundo que tem cão e gato acima de três meses deve vacinar seu animal e receber um reforço com 30 dias. Mesmo aqueles já vacinados precisam atualizar essa imunização”, aponta a chefe do setor de Vigilância e Controle da Raiva Animal da SMS, Danielle Dantas.

Em São Cristóvão, equipes realizam o serviço desde a última terça-feira (10). A atividade segue no bairro na próxima segunda (16) e terça (17). Depois, será a vez de Jardim das Margaridas, entre os dias 18 e 24 de março. A ação ocorrerá no Barro Duro (Jardim Campo Verde) entre 25 e 31 de março e, por fim, em Nova Esperança, nos dias 1º e 2 de abril (confira o cronograma completo abaixo). O bairro de Areia Branca já foi contemplado no início do mês.

Os próximos locais de vacinação ainda serão divulgados nas redes sociais e no site da Secretaria de Saúde, e poderão ser consultados também através do (71) 3202-0984.

Ao todo, 324.467 animais foram imunizados no ano passado. Desse total, 259.724 doses foram aplicadas durante o período oficial da campanha, entre os meses de agosto e setembro. Já o trabalho de rotina desenvolvido pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) garantiu a vacinação de outros 64.743 animais, ampliando a proteção da população animal e humana.

Além da vacinação de campo, que é uma programação anual antes da campanha, a Prefeitura oferta a vacina antirrábica em mais de 100 postos de saúde, das 8h às 14h. A lista completa dos postos está disponível no site da SMS (saude.salvador.ba.gov.br/vacinacao-antirrabica/).

Confira o cronograma da vacinação antirrábica nos bairros limítrofes

16/03 - São Cristóvão

17/03 - São Cristóvão

18/03 - Jardim das Margaridas

19/03 - Jardim das Margaridas

20/03 - Jardim das Margaridas

23/03 - Jardim das Margaridas

24/03 - Jardim das Margaridas

25/03 - Barro Duro (Jd. Campo Verde)

26/03 - Barro Duro (Jd. Campo Verde)

27/03 - Barro Duro (Jd. Campo Verde)

30/03 - Barro Duro (Jd. Campo Verde)

31/03 - Barro Duro (Jd. Campo Verde)

01/04 - Nova Esperança