Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de latrocínio na Pituba é preso após tentar comunicar crime falso

Suspeito compareceu à delegacia acompanhado de um familiar para registrar uma suposta ocorrência de furto de motocicleta

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2026 às 20:18

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (8), suspeito de participação no latrocínio que matou Camila dos Santos Souza, de 30 anos, no bairro da Pituba, em Salvador. A prisão ocorreu menos de 24 horas após o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito compareceu à delegacia acompanhado de um familiar para registrar uma suposta ocorrência de furto de motocicleta. Durante a conversa com os policiais, porém, ele apresentou contradições e acabou confessando que a comunicação era falsa. Segundo a investigação, a motocicleta havia sido utilizada na ação criminosa.

As investigações são conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Conforme apurado pela unidade, Camila foi abordada durante uma tentativa de roubo praticada por homens em motocicletas. 

A causa da morte da vítima será esclarecida após a conclusão dos laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Após confessar participação no crime, o suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado às autoridades competentes. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e localizar os demais envolvidos, além de esclarecer a dinâmica do crime.

Mais recentes

Imagem - Três pessoas são presas por corrupção de menor e estupro na Bahia

Três pessoas são presas por corrupção de menor e estupro na Bahia
Imagem - Salvador ganha duas novas linhas de ônibus; conheça as rotas

Salvador ganha duas novas linhas de ônibus; conheça as rotas
Imagem - Homem morre após sofrer descarga elétrica ao tentar furtar cabos de energia na Bahia

Homem morre após sofrer descarga elétrica ao tentar furtar cabos de energia na Bahia