SALVADOR

Suspeito de latrocínio na Pituba é preso após tentar comunicar crime falso

Suspeito compareceu à delegacia acompanhado de um familiar para registrar uma suposta ocorrência de furto de motocicleta

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2026 às 20:18

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (8), suspeito de participação no latrocínio que matou Camila dos Santos Souza, de 30 anos, no bairro da Pituba, em Salvador. A prisão ocorreu menos de 24 horas após o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito compareceu à delegacia acompanhado de um familiar para registrar uma suposta ocorrência de furto de motocicleta. Durante a conversa com os policiais, porém, ele apresentou contradições e acabou confessando que a comunicação era falsa. Segundo a investigação, a motocicleta havia sido utilizada na ação criminosa.

As investigações são conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Conforme apurado pela unidade, Camila foi abordada durante uma tentativa de roubo praticada por homens em motocicletas.

A causa da morte da vítima será esclarecida após a conclusão dos laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT).