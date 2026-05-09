MOBILIDADE

Salvador ganha duas novas linhas de ônibus; conheça as rotas

Linhas começaram a funcionar neste sábado (9)

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2026 às 17:53

Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

Duas novas linhas de ônibus entraram em circulação em Salvador. As rotas atendem moradores das regiões do Trobogy e de Canabrava. Os ônibus começaram a operar neste sábado (9).

Uma das novas linhas é a 1353 – Jardim Nova Esperança x Flamboyant. Ela fará 53 viagens nos dias úteis, com o primeiro atendimento às 5h e o último às 20h30. Os intervalos serão, em média, de 10 minutos nos horários de pico. Já aos finais de semana, a linha fará 22 viagens aos sábados e 14 viagens aos domingos.

O trajeto será o seguinte:

Saída da Rua Simone Barradas

Avenida Aliomar Baleeiro

Rua Mocambo

Rua Aymoré Moreira

Avenida Luís Viana Filho (Paralela)

Chegada à Estação Flamboyant.

No retorno ao bairro, o itinerário será:

Rua Procurador Nelson Castro

Rua Artêmio Castro Valente

Avenida Aliomar Baleeiro

Encerramento na Rua Simone Barradas.

Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador 1 de 37

A segunda linha é a 1425-01 – Fazenda Grande IV x Estação Flamboyant. Com 40 viagens durante os dias úteis, o primeiro ônibus sai às 4h40 e o último às 20h50. Os intervalos serão, em média, de 15 minutos nos horários de pico. Aos finais de semana, a linha fará 16 viagens aos sábados e sete viagens aos domingos. Veja o trajeto:

Saída do final de linha do bairro

Rua Luís Martins Catarino Gordilho

Praça Regina Guimarães

Rua Fernando Caldas

Estrada do Coqueiro Grande

Avenida Aliomar Baleeiro

Avenida 29 de Março

Rua Mocambo

Rua Aymoré Moreira

Avenida Luís Viana Filho

Chegada à Estação Flamboyant.

No retorno ao bairro, o itinerário será:

Rua Aymoré Moreira

Rua Mocambo

Avenida Aliomar Baleeiro

Avenida 29 de Março

Estrada do Coqueiro Grande

Rua Fernando Caldas

Praça Regina Guimarães

Rua Luís Martins Catarino Gordilho

Chegada ao final de linha de Fazenda Grande IV.



Durante o trajeto, a linha também irá ampliar o atendimento ao conjunto Dois de Julho, localizado na Estrada Velha.



Ampliação de atendimento

Além da criação de duas novas linhas, outras linhas que já atendem as regiões terão mudanças com ampliação de atendimento em dias uteis e aos finais de semana. Entre elas está a 1357 – Nova Brasilia/Trobogy x Est. Pituaçu, que atualmente opera somente em dias uteis, passará a dar atendimento também aos finais de semana, ganhando 28 viagens aos sábados e 20 viagens aos domingos.