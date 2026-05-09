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Salvador ganha duas novas linhas de ônibus; conheça as rotas

Linhas começaram a funcionar neste sábado (9)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2026 às 17:53

Ônibus em Salvador
Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

Duas novas linhas de ônibus entraram em circulação em Salvador. As rotas atendem moradores das regiões do Trobogy e de Canabrava. Os ônibus começaram a operar neste sábado (9).

Uma das novas linhas é a 1353 – Jardim Nova Esperança x Flamboyant. Ela fará 53 viagens nos dias úteis, com o primeiro atendimento às 5h e o último às 20h30. Os intervalos serão, em média, de 10 minutos nos horários de pico. Já aos finais de semana, a linha fará 22 viagens aos sábados e 14 viagens aos domingos.

O trajeto será o seguinte:

  • Saída da Rua Simone Barradas
  • Avenida Aliomar Baleeiro
  • Rua Mocambo
  • Rua Aymoré Moreira
  • Avenida Luís Viana Filho (Paralela)
  • Chegada à Estação Flamboyant.

  • No retorno ao bairro, o itinerário será:
  • Rua Procurador Nelson Castro
  • Rua Artêmio Castro Valente
  • Avenida Aliomar Baleeiro
  • Encerramento na Rua Simone Barradas.

Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador

Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
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Antigos bondes de Salvador por Reprodução

A segunda linha é a 1425-01 – Fazenda Grande IV x Estação Flamboyant. Com 40 viagens durante os dias úteis, o primeiro ônibus sai às 4h40 e o último às 20h50. Os intervalos serão, em média, de 15 minutos nos horários de pico. Aos finais de semana, a linha fará 16 viagens aos sábados e sete viagens aos domingos. Veja o trajeto:

  • Saída do final de linha do bairro
  • Rua Luís Martins Catarino Gordilho
  • Praça Regina Guimarães
  • Rua Fernando Caldas
  • Estrada do Coqueiro Grande
  • Avenida Aliomar Baleeiro
  • Avenida 29 de Março
  • Rua Mocambo
  • Rua Aymoré Moreira
  • Avenida Luís Viana Filho
  • Chegada à Estação Flamboyant.

  • No retorno ao bairro, o itinerário será:
  • Rua Aymoré Moreira
  • Rua Mocambo
  • Avenida Aliomar Baleeiro
  • Avenida 29 de Março
  • Estrada do Coqueiro Grande
  • Rua Fernando Caldas
  • Praça Regina Guimarães
  • Rua Luís Martins Catarino Gordilho
  • Chegada ao final de linha de Fazenda Grande IV. 

Durante o trajeto, a linha também irá ampliar o atendimento ao conjunto Dois de Julho, localizado na Estrada Velha.

Ampliação de atendimento

Além da criação de duas novas linhas, outras linhas que já atendem as regiões terão mudanças com ampliação de atendimento em dias uteis e aos finais de semana. Entre elas está a 1357 – Nova Brasilia/Trobogy x Est. Pituaçu, que atualmente opera somente em dias uteis, passará a dar atendimento também aos finais de semana, ganhando 28 viagens aos sábados e 20 viagens aos domingos.

Já a linha 1365 – Jd. Nova Esperança/Canabrava x Pituaçu passará a contar com aumento no numero de viagens nos dias uteis. A linha, que atualmente realiza 20 viagens no período, passará a realizar 44 viagens.

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