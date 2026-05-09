Salvador ganha duas novas linhas de ônibus; conheça as rotas

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Elaine Sanoli
Publicado em 9 de maio de 2026 às 17:53
Duas novas linhas de ônibus entraram em circulação em Salvador. As rotas atendem moradores das regiões do Trobogy e de Canabrava. Os ônibus começaram a operar neste sábado (9).
Uma das novas linhas é a 1353 – Jardim Nova Esperança x Flamboyant. Ela fará 53 viagens nos dias úteis, com o primeiro atendimento às 5h e o último às 20h30. Os intervalos serão, em média, de 10 minutos nos horários de pico. Já aos finais de semana, a linha fará 22 viagens aos sábados e 14 viagens aos domingos.
O trajeto será o seguinte:
Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador
A segunda linha é a 1425-01 – Fazenda Grande IV x Estação Flamboyant. Com 40 viagens durante os dias úteis, o primeiro ônibus sai às 4h40 e o último às 20h50. Os intervalos serão, em média, de 15 minutos nos horários de pico. Aos finais de semana, a linha fará 16 viagens aos sábados e sete viagens aos domingos. Veja o trajeto:
Durante o trajeto, a linha também irá ampliar o atendimento ao conjunto Dois de Julho, localizado na Estrada Velha.
Além da criação de duas novas linhas, outras linhas que já atendem as regiões terão mudanças com ampliação de atendimento em dias uteis e aos finais de semana. Entre elas está a 1357 – Nova Brasilia/Trobogy x Est. Pituaçu, que atualmente opera somente em dias uteis, passará a dar atendimento também aos finais de semana, ganhando 28 viagens aos sábados e 20 viagens aos domingos.
Já a linha 1365 – Jd. Nova Esperança/Canabrava x Pituaçu passará a contar com aumento no numero de viagens nos dias uteis. A linha, que atualmente realiza 20 viagens no período, passará a realizar 44 viagens.