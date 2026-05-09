CRIME

Três pessoas são presas por corrupção de menor e estupro na Bahia

Trio foi detido na cidade de Santaluz

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2026 às 19:37

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Duas mulheres, envolvidas na prática de furto qualificado e corrupção de menor, e um homem investigado por estupro de vulnerável foram presos durante a segunda fase da Operação Luz do Amanhecer, no município de Santaluz, no nordeste baiano.

As duas mulheres, de 27 e 44 anos, foram presas na quarta-feira (6), no curso de uma investigação sobre um furto ocorrido em um estabelecimento comercial no centro da cidade.

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As investigações indicaram que as autoras atuaram de forma conjunta, utilizando a participação de uma criança para facilitar a subtração de mercadorias, além de posteriormente retornarem ao local para ameaçar a vítima, circunstâncias que fundamentaram o pedido da prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário.

Na quinta-feira (7), um homem, de 62 anos, investigado por estupro de vulnerável, em procedimento instaurado a partir de denúncia envolvendo vítima menor de idade, teve o mandado de prisão cumprido. A apuração revelou, por meio de depoimentos e laudos periciais, indícios do crime contra a vítima.