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Três pessoas são presas por corrupção de menor e estupro na Bahia

Trio foi detido na cidade de Santaluz

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2026 às 19:37

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Duas mulheres, envolvidas na prática de furto qualificado e corrupção de menor, e um homem investigado por estupro de vulnerável foram presos durante a segunda fase da Operação Luz do Amanhecer, no município de Santaluz, no nordeste baiano.

As duas mulheres, de 27 e 44 anos, foram presas na quarta-feira (6), no curso de uma investigação sobre um furto ocorrido em um estabelecimento comercial no centro da cidade.

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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA
— Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais recebem vencimento entre R$ 5.237,15 e R$ 6.173,93, com gratificações de até R$ 8.706,37, podendo alcançar R$ 14.880,30. por Divulgação
— Delegados têm vencimento básico entre R$ 6.284,50 e R$ 7.346,25, com gratificações que podem chegar a R$ 7.921,39, totalizando até R$ 15.267,64. por Divulgação
Previsão para junho de 2026: Investigadores, escrivães e peritos técnicos passam a ter vencimento entre R$ 1.944,74 e R$ 2.651,24, com gratificações de até R$ 4.046,29, podendo chegar a R$ 6.697,53. por Divulgação/Polícia Civil
Previsão para junho de 2026: Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais terão vencimento entre R$ 5.374,89 e R$ 6.336,30, com gratificações de até R$ 8.935,35, totalizando até R$ 15.271,65. por Pedro Moraes/Ascom PCBA
Previsão para junho de 2026: Delegados terão vencimento básico entre R$ 6.449,78 e R$ 7.539,46, com gratificações que podem chegar a R$ 8.129,72, alcançando até R$ 15.669,18. por Polícia Civil
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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA

As investigações indicaram que as autoras atuaram de forma conjunta, utilizando a participação de uma criança para facilitar a subtração de mercadorias, além de posteriormente retornarem ao local para ameaçar a vítima, circunstâncias que fundamentaram o pedido da prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário.

Na quinta-feira (7), um homem, de 62 anos, investigado por estupro de vulnerável, em procedimento instaurado a partir de denúncia envolvendo vítima menor de idade, teve o mandado de prisão cumprido. A apuração revelou, por meio de depoimentos e laudos periciais, indícios do crime contra a vítima.

Após o cumprimento das ordens judiciais, os custodiados foram conduzidos para exames e permanecem à disposição do Poder Judiciário.

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