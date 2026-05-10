CAVIDADE ORAL

Rouquidão pode ser sinal de câncer de boca; Bahia deve ter 1,1 mil novos casos em três anos

Feridas persistentes, por mais de 14 dias, também devem ser vistos como um alerta

Thais Borges

Publicado em 10 de maio de 2026 às 06:00

Saúde bucal e geral: o que o aspecto ondulado da sua língua pode revelar Crédito: Imagem gerada por IA

Uma simples rouquidão pode ser um dos sinais de um dos tumores mais comuns na população baiana: o câncer de boca. Em apenas cinco anos, houve um aumento de 24% nas internações em decorrência da neoplasia no estado - o número saiu de 1317 em 2021 para 1643 em 2025, segundo o Sistema de Informações Hospitalares do SUS.

Além disso, até 2028, são esperados 1.120 novos casos de câncer na cavidade oral - o oitavo mais comum no estado. A projeção faz parte do estudo Estimativa 2026-2028: Incidência de Câncer no Brasil, do Instituto Nacional do Câncer (Inca), e está incluída entre os mais de 42 mil novos diagnósticos de tumores na Bahia nos próximos três anos.

Pela alta frequência, o câncer de boca é alvo do Maio Vermelho, campanha de conscientização pela prevenção da doença. O aumento de casos pode significar tanto o crescimento em si quanto o fato de que há mais acesso a diagnósticos hoje, como pondera a dentista Sandra Castro, professora do curso de Odontologia da Afya Salvador.

“Mas tem a questão dos fatores de risco, como o aumento do álcool e o tabagismo, além das infecções por HPV e os hábitos de vida. Um detalhe importante é a questão do sol. A gente precisa fazer uso de protetor solar labial também, porque a incidência do Sol também pode ser um fator que estimule (o desenvolvimento do tumor)", explica.

Segundo ela, é preciso lembrar que o câncer não costuma ter uma única causa específica, mas pode ser estimulado por fatores comportamentais ou infecções.

Outro fator que tem sido considerado é o aumento do uso de cigarros eletrônicos - o vape. O cirurgião bucomaxilofacial Bruno Cantharino, mestre e especialista em implantodontia, lembra que há muitos estudos sobre o vape ainda em andamento, mas que o dispositivo não deve ser divulgado como seguro.

“Ele expõe a mucosa oral a substâncias químicas, calor, nicotina e irritantes que podem causar inflamação crônica e potencialmente aumentar riscos”, diz ele, que é diretor da Clínica Encanthar e sócio-diretor da Avance Escola de Odontologia.

Sinais

Os primeiros indicativos do câncer de boca podem surgir com sintomas comuns, a exemplo da própria rouquidão, mas também de caroços, feridas na boca que não cicatrizam em até 14 dias e manchas brancas ou vermelhas.

Outros aspectos, segundo o cirurgião bucomaxilofacial Bruno Cantharino, são dor persistente e dificuldade para mastigar, engolir ou movimentar a língua.

Por isso, os dentistas têm um papel importante no diagnóstico, já que muitas lesões iniciais de câncer de boca aparecem em áreas comumente examinadas no consultório, a exemplo da língua, assoalho da boca, gengiva, bochecha, palato e lábios.

“A principal mensagem para a população é: ferida na boca que não cicatriza em duas semanas precisa ser examinada. Diagnóstico precoce muda completamente o prognóstico”, enfatiza Cantharino.

A prevenção, como destaca a professora de Odontologia Sandra Castro, da Afya Salvador, inclui medidas como evitar o fumar (vape ou cigarro), mas também o uso de álcool em excesso.