SAÚDE

Legging apertada e roupa suada? Especialista alerta para riscos das roupas de academia à pele

Acne, foliculite e irritações estão entre os problemas mais comuns causados pelo uso prolongado das peças

Esther Morais

Publicado em 10 de maio de 2026 às 06:30

Legging apertada e roupa suada? Especialista alerta para riscos das roupas de academia à pele Crédito: Shutterstock

Conforto, estilo e desempenho costumam pesar na escolha das roupas de academia, mas o que muita gente não sabe é que as peças usadas durante os treinos também podem impactar diretamente a saúde da pele. Segundo especialistas, tecidos pouco respiráveis, roupas apertadas e o hábito de permanecer com a peça suada após a atividade física podem favorecer irritações, acne corporal e até infecções cutâneas.

A biomédica esteta Jéssica Magalhães explica que o problema está principalmente na combinação entre suor, atrito e abafamento da pele. “Durante o exercício, há aumento da transpiração e da oleosidade. Quando essa umidade fica retida em tecidos pouco respiráveis ou muito justos, cria-se um ambiente favorável para proliferação de microrganismos e irritações cutâneas”, diz.

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A especialista ainda ressalta que é comum que pacientes apresentem alterações dermatológicas em regiões como costas, glúteos e coxas, especialmente após o uso frequente de leggings e tops muito apertados.

Entre os problemas mais recorrentes estão acne corporal, foliculite e dermatites irritativas. As peças muito justas aumentam o atrito e dificultam a evaporação do suor, favorecendo a obstrução dos folículos e o desequilíbrio da microbiota da pele.

Segundo Jéssica, em peles negras e pardas, processos inflamatórios recorrentes podem deixar manchas persistentes, exigindo ainda mais atenção aos cuidados diários.

Outro ponto de alerta envolve substâncias químicas presentes em alguns tecidos, como os PFAS, compostos usados para tornar as peças resistentes à água e manchas. Apesar de o principal debate sobre essas substâncias estar relacionado aos impactos ambientais, elas também podem sensibilizar peles mais reativas.

“Não são necessariamente uma causa isolada de problemas dermatológicos, mas podem atuar como fator agravante em peles sensíveis ou já sensibilizadas”, pontua.

Para evitar danos à pele, a recomendação é optar por tecidos mais respiráveis, evitar roupas excessivamente apertadas e trocar as peças suadas logo após o treino. Também é importante manter a higiene da pele e não reutilizar roupas sem lavagem adequada.