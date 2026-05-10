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Mais da metade das mulheres que se tornaram mães na Bahia em 2025 tiveram parto cesáreo

O levantamento mostra ainda que, na Bahia, em 2025, as mulheres em idade fértil somavam 4,5 milhões de pessoas

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de maio de 2026 às 07:00

Mais da metade das mulheres que se tornaram mães na Bahia em 2025 tiveram parto cesáreo Crédito: Imagem: Noelia photographer | Shutterstock

Cerca de 165,4 mil mulheres tornaram-se mães na Bahia em 2025. O dado inclui todas aquelas que tiveram ao menos um filho nascido vivo naquele ano, independentemente de ser o primeiro filho ou não. Mais da metade dessas mulheres (55,3%) tiveram o parto cesáreo. Entre os filhos nascidos vivos, a maioria foi do sexo masculino, o que equivalia a uma razão dos sexos de 104,5. Isso significa dizer que, a cada 100 meninas nascidas, nasceram 104 meninos. Os dados são do Info Perfil das Mães na Bahia, divulgado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

O levantamento mostra ainda que, na Bahia, em 2025, as mulheres em idade fértil somavam 4,5 milhões de pessoas e representavam, aproximadamente, 1/3 da população total e 58,7% da população do sexo feminino. O perfil das mães indica que a grande maioria era jovem, entre 20 e 29 anos (49,2%). Já aquelas que tinham entre 30 e 39 anos representavam 33,7%. Contudo, uma parte se tornou mãe ainda entre 10 e 19 anos: 12,8%. Isso indica que, a cada 1.000 mulheres nesse grupo etário, 19,4 tornaram-se mães em 2025. No grupo menor de 14 anos, foram 1,0 mil crianças e adolescentes mães no ano.

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