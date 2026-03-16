CLIMA

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 111 cidades da Bahia; veja lista

Aviso é válido durante toda esta segunda-feira (16)

Esther Morais

Publicado em 16 de março de 2026 às 08:14

Vitória da Conquista está no alerta do Inmet Crédito: PMVC

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade de perigo potencial para 111 cidades da Bahia. O aviso começou às 0h01 desta segunda-feira (16) e segue válido até 23h59.

Segundo o órgão, há previsão de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h. Também há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Veja cidades afetadas:

Alcobaça

Anagé

Angical

Aracatu

Baianópolis

Barra

Barra do Choça

Barreiras

Belmonte

Belo Campo

Bom Jesus da Lapa

Boquira

Brejolândia

Brumado

Buritirama

Caatiba

Caculé

Caetité

Camacan

Campo Alegre de Lourdes

Canápolis

Canavieiras

Candiba

Cândido Sales

Caraíbas

Caravelas

Carinhanha

Catolândia

Cocos

Condeúba

Cordeiros

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Encruzilhada

Eunápolis

Feira da Mata

Formosa do Rio Preto

Guajeru

Guanambi

Guaratinga

Ibiassucê

Ibirapuã

Ibotirama

Igaporã

Itabela

Itagimirim

Itaju do Colônia

Itamaraju

Itambé

Itanhém

Itapebi

Itapetinga

Itarantim

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Jucuruçu

Lagoa Real

Lajedão

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Macarani

Macaúbas

Maetinga

Maiquinique

Malhada

Malhada de Pedras

Mansidão

Mascote

Matina

Medeiros Neto

Mortugaba

Mucuri

Muquém do São Francisco

Nova Viçosa

Palmas de Monte Alto

Paratinga

Pau Brasil

Pilão Arcado

Pindaí

Piripá

Planalto

Porto Seguro

Potiraguá

Prado

Presidente Jânio Quadros

Riachão das Neves

Riacho de Santana

Ribeirão do Largo

Rio do Antônio

Santa Cruz Cabrália

Santa Maria da Vitória

Santana

Santa Rita de Cássia

São Desidério

São Félix do Coribe

Sebastião Laranjeiras

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Sítio do Mato

Tabocas do Brejo Velho

Tanque Novo

Teixeira de Freitas

Tremedal

Urandi

Vereda

Vitória da Conquista