Inmet emite alerta de chuvas intensas para 111 cidades da Bahia; veja lista

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Esther Morais
Publicado em 16 de março de 2026 às 08:14
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade de perigo potencial para 111 cidades da Bahia. O aviso começou às 0h01 desta segunda-feira (16) e segue válido até 23h59.
Segundo o órgão, há previsão de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h. Também há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O que fazer durante o temporal?
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