BAIXO SUL

Igreja histórica em Boipeba entra em alerta para risco de desabamento do altar-mor

Capela foi tombada como patrimônio de Cairu em 2022

Millena Marques

Publicado em 13 de março de 2026 às 05:30

Capela do Divino Espírito Santo, em Boipeba Crédito: Reprodução/CORREIO

A área do altar da histórica Capela do Divino Espírito Santo, na ilha de Boipeba, em Cairu, no Baixo Sul da Bahia, foi interditada nesta semana por causa do alto risco de desabamento. A informação foi confirmada pelo Conselho Comunitário da Comunidade Católica de Boipeba.

A medida foi tomada como forma de prevenir acidentes e evitar danos maiores à estrutura e às pessoas que frequentam o local. Durante a inspeção, especialistas constataram problemas estruturais no madeiramento do altar, indicando que a estrutura apresenta comprometimentos significativos que podem levar ao colapso se nenhuma ação for tomada

"Assim que a comunidade tomou conhecimento do resultado da vistoria, foram adotadas imediatamente as medidas necessárias de segurança, incluindo a interdição da área afetada, para proteger fiéis, moradores e visitantes. Esse problema estrutural, segundo os responsáveis, está relacionado também à ausência de um processo completo de restauração ao longo dos últimos anos, já que as últimas intervenções registradas na capela ocorreram no ano de 2001, o que contribuiu para o agravamento das condições do madeiramento e da estrutura do altar", diz trecho da nota.

A Capela do Divino Espírito Santo, localizada na ilha de Boipeba, no município de Cairu, possui grande valor histórico e religioso. Ela foi construída originalmente no ano de 1610 pelos jesuítas, durante o período colonial do Brasil. O templo é considerado a segunda igreja mais antiga dedicada ao Divino Espírito Santo, tornando-se um símbolo cultural, histórico e espiritual para a comunidade local.

A capela foi oficialmente tombada como patrimônio pelo município de Cairu em 2022. O local também recebe frequentemente a visita de turistas e devotos interessados em conhecer a história, a arquitetura e as tradições religiosas associadas ao Divino Espírito Santo.

"Diante da situação atual, o Conselho Comunitário informou que buscará, junto aos órgãos públicos e instituições competentes, todas as medidas necessárias para viabilizar o início de obras de recuperação, restauro e preservação da capela, com o objetivo de garantir a segurança da estrutura, manter viva a história do local e assegurar que esse importante patrimônio religioso e cultural continue sendo preservado para as futuras gerações", finaliza nota.