SALVADOR

Faculdade de Medicina da Ufba será restaurada após denúncias de risco estrutural

Abertura do processo licitatório para contratação de obras foi anunciada nesta quinta-feira (5)

Maysa Polcri

Publicado em 5 de março de 2026 às 15:56

Médicos ex-alunos da Faculdade de Medicina da Bahia organizaram ato para alertar sobre a situação do prédio Crédito: Thais Borges/CORREIO

O primeiro passo para a restauração da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi anunciado nesta quinta-feira (5). Após denúncias de risco estruturais do prédio, localizado no Pelourinho, em Salvador, a abertura de licitação para contratação da reforma foi confirmada.

A iniciativa envolve parceria entre o Ministério da Cultura, a Secretaria de Cultura do Estado e o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), no âmbito do Novo PAC.

Além do prédio da Faculdade de Medicina, serão abertas licitações para reformas do Convento de Santa Clara do Desterro, Ilê Maroia Laji (Terreiro do Alaketu), Casa do Samba de Santo Amaro e Casa Berquó e Sete Candeeiros, onde será criado o Centro de Referência do Patrimônio.

No ano passado, a Universidade Federal da Bahia recebeu R$112,7 milhões para investimentos em infraestrutura, através do Novo PAC. A Faculdade de Medicina, no entanto, não esteve entre as obras contempladas pelo programa do Governo Federal, como mostrou o CORREIO. Os danos estruturais incluem fissuras, escadas inseguras e infiltrações no telhado.