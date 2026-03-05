Acesse sua conta
Faculdade de Medicina da Ufba será restaurada após denúncias de risco estrutural

Abertura do processo licitatório para contratação de obras foi anunciada nesta quinta-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de março de 2026 às 15:56

Médicos ex-alunos da Faculdade de Medicina da Bahia, que completou 218 anos nesta quarta-feira (18), organizaram ato para alertar sobre a situação do prédio
Médicos ex-alunos da Faculdade de Medicina da Bahia organizaram ato para alertar sobre a situação do prédio Crédito: Thais Borges/CORREIO

O primeiro passo para a restauração da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi anunciado nesta quinta-feira (5). Após denúncias de risco estruturais do prédio, localizado no Pelourinho, em Salvador, a abertura de licitação para contratação da reforma foi confirmada. 

A iniciativa envolve parceria entre o Ministério da Cultura, a Secretaria de Cultura do Estado e o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), no âmbito do Novo PAC.

Diretor da Faculdade de Medicina da Bahia faz pedido de socorro pelos riscos à segurança na estrutura do prédio

Espaços do prédio da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Ufba, têm riscos na estrutura por Acervo pessoal
Espaços do prédio da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Ufba, como a sala da congregação, têm riscos na estrutura por Acervo pessoal
Espaços do prédio da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Ufba, têm riscos na estrutura por Acervo pessoal
Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), vista da Baía de Todos os Santos por Lucivaldo Alves/Reprodução
O casarão de Terapia Ocupacional foi interditado em maio do ano passado por Rebeca França/Acervo pessoal
O ambulatório de Pediatria atende à comunidade local e pode ser afetado por uma eventual interdição do prédio por Rebeca França/Acervo pessoal
Faculdade e Medicina da Bahia (FMB) da Ufba por Divulgação/FMB
Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Ufba por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Hupes por Divulgação
1 de 9
Espaços do prédio da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Ufba, têm riscos na estrutura por Acervo pessoal

Além do prédio da Faculdade de Medicina, serão abertas licitações para reformas do Convento de Santa Clara do Desterro, Ilê Maroia Laji (Terreiro do Alaketu), Casa do Samba de Santo Amaro e Casa Berquó e Sete Candeeiros, onde será criado o Centro de Referência do Patrimônio. 

No ano passado, a Universidade Federal da Bahia recebeu R$112,7 milhões para investimentos em infraestrutura, através do Novo PAC. A Faculdade de Medicina, no entanto, não esteve entre as obras contempladas pelo programa do Governo Federal, como mostrou o CORREIO. Os danos estruturais incluem fissuras, escadas inseguras e infiltrações no telhado.

