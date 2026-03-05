Acesse sua conta
‘Tramela’, livro que revelou Rita Santana tem nova edição lançada com textos inéditos

Vinte anos após vencer o Prêmio Braskem, obra de estreia da autora ganha reedição ampliada

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 5 de março de 2026 às 17:11

"Tramela", livro que revelou Rita Santana, ganha nova edição revista e ampliada e será lançado em Salvador
“Tramela”, livro que revelou Rita Santana, ganha nova edição revista e ampliada e será lançado em Salvador Crédito: Divulgação

A escritora Rita Santana apresenta, neste sábado (7), a segunda edição de sua coletânea de contos "Tramela". A obra, que estava esgotada e era considerada item raro em sebos, retorna ao mercado pela editora Villa Olívia em uma versão revista pela autora e acrescida de quatro textos inéditos. O evento acontece no Point Campo Grande, na Avenida Sete de Setembro, em Salvador, a partir das 15h

Publicado originalmente em 2004, "Tramela" foi o livro que projetou Rita Santana ao vencer o Prêmio Braskem de Cultura e Arte na categoria autores inéditos. Na época, a obra chamou a atenção pela força da linguagem e pela investigação minuciosa da palavra. Também autora de livros de poesia como Tratado das Veias (2006), Alforrias (2012), Cortesanias (2019) e Borrasca (2024), Rita Santana busca nesta reedição restituir o lugar de destaque da sua prosa e a inventividade que marcam seus contos.

'Tramela', livro que revelou Rita Santana tem nova edição lançada com textos inéditos

“Tramela”, livro que revelou Rita Santana, ganha nova edição revista e ampliada e será lançado em Salvador por Divulgação
“Tramela”, livro que revelou Rita Santana, ganha nova edição revista e ampliada e será lançado em Salvador por Divulgação
“Tramela”, livro que revelou Rita Santana, ganha nova edição revista e ampliada e será lançado em Salvador por Divulgação
1 de 3
“Tramela”, livro que revelou Rita Santana, ganha nova edição revista e ampliada e será lançado em Salvador por Divulgação

A nova edição traz uma apresentação da estudiosa de literatura Rosana Ribeiro Patrício, que define as narrativas da autora como "dádivas para leitores ávidos por desvendar escritas e destinos". Segundo a pesquisadora, as histórias de Rita Santana equilibram razão e emoção, utilizando um realismo duro e contemporâneo para tratar de vivências cotidianas sob uma ótica visceralmente poética.

