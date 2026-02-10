EMPREGOS E SOLUÇÕES

Prêmio Sesc de Literatura lança edital para edição de 2026

Iniciativa premiará autores estreantes nas categorias Romance, Conto e Poesia; inscrições abertas até 2 de março.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:37

Os vencedores terão seus livros publicados pela Editora Senac Rio e receberão uma premiação em dinheiro no valor de R$30 mil cada Crédito: DIVULGAÇÃO

O Prêmio Sesc de Literatura, um dos mais importantes e consagrados do país voltado a escritores inéditos, estará com inscrições abertas até 2 de março de 2026. Podem ser inscritas obras ainda não publicadas nas categorias Romance, Conto e Poesia. Os vencedores terão seus livros publicados pela Editora Senac Rio e receberão uma premiação em dinheiro no valor de R$30 mil cada. Também serão concedidas menções honrosas aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo finalistas na premiação. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas pelo site www.sesc.com.br/premiosesc.

“O Prêmio Sesc de Literatura cumpre o papel fundamental de identificar autores que, muitas vezes, mesmo fora dos grandes eixos de circulação, possuem obras de alto vigor artístico. Em 2026, mais uma vez, o Sesc abre oportunidade para a renovação da nossa literatura, oferecendo ao autor estreante não apenas a publicação, mas uma inserção real no mercado editorial e o contato direto com o público em todas as regiões do Brasil”, afirma Leonardo Minervini, gerente interino de Cultura do Departamento Nacional do Sesc.

O processo de seleção dos trabalhos inscritos é realizado por comissões julgadoras compostas por renomados críticos literários, escritores e editores, de diferentes regiões do país. O júri avalia os textos sem ter conhecimento da identidade dos autores, garantindo a lisura do projeto e a liberdade de análise das comissões julgadoras, que fazem a seleção pelo mérito literário, com soberania sobre a decisão final.

O resultado será divulgado em agosto e os vencedores vão ser apresentados ao público em uma cerimônia com noite de autógrafos no fim do ano. Após a publicação, os livros serão distribuídos na rede de bibliotecas e escolas do Sesc, em todas as regiões do país. Os escritores participarão, ainda, de bate-papos e mesas-redondas em eventos culturais promovidos pelo Sesc ao longo de 2027.

A Premiação

Criado em 2003, o Prêmio Sesc de Literatura já recebeu cerca de 24 mil originais e revelou ao mercado editorial 43 novos autores. Em 2025, os vencedores foram Marcus Groza (SP), com o romance Goiás; Leonardo Piana (MG), com o livro de poemas Escalar Cansa; e Abáz (BA), com a coletânea de contos Massaranduba