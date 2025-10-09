HONRARIA

Romancista húngaro é o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura 2025

László Krasznahorkai ganhou notoriedade com o romance “Sátántangó”, publicado em 198

Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 08:11

László Krasznahorkai Crédito: Divulgação/Hartwig Klappert

O escritor húngaro László Krasznahorkai foi anunciado nesta quinta-feira (9) como o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura 2025, em cerimônia transmitida de Estocolmo pela Academia Sueca. O júri destacou o autor “por sua obra poderosa e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte”. Ele sucede a sul-coreana Han Kang, laureada no ano anterior.

Nascido em 1954, na cidade de Gyula, no sudeste da Hungria, próxima à fronteira com a Romênia, Krasznahorkai ganhou notoriedade com o romance “Sátántangó”, publicado em 1985. A obra, ambientada em uma fazenda coletiva abandonada pouco antes da queda do comunismo, retrata a espera angustiante de um grupo de moradores por um possível milagre. O livro foi adaptado para o cinema em 1994, em parceria com o diretor Béla Tarr, e tornou-se um marco do realismo sombrio húngaro.

Reconhecido pela crítica internacional, o autor foi descrito pela escritora Susan Sontag como o “mestre do apocalipse da literatura contemporânea”, após a publicação de seu segundo romance, “A Melancolia da Resistência” (1989).

O prêmio e seus números

Criado em 1901 a partir do testamento do químico e inventor Alfred Nobel, o Prêmio Nobel de Literatura é entregue anualmente a autores que, segundo o documento original, “tenham produzido o mais extraordinário trabalho de forma idealista”.

Em 2025, o valor do prêmio foi fixado em 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de R$ 6,2 milhões. A cerimônia de entrega ocorre tradicionalmente em 10 de dezembro, data da morte de Nobel, na Sala de Concertos de Estocolmo, com a presença do rei da Suécia.

Desde sua criação, o Nobel da Literatura já foi concedido a 122 autores, incluindo 103 homens e 18 mulheres. Em quatro edições, dois escritores dividiram a honraria, e em sete ocasiões o prêmio não foi entregue, em anos marcados por guerras mundiais e crises políticas.

O autor britânico Rudyard Kipling foi o mais jovem premiado, aos 41 anos, em 1907, enquanto a escritora Doris Lessing recebeu o prêmio aos 87, em 2007. Dois nomes recusaram oficialmente o reconhecimento: Boris Pasternak, forçado pelas autoridades soviéticas em 1958, e Jean-Paul Sartre, que rejeitava qualquer tipo de homenagem institucional.

Nos últimos anos, a premiação destacou autores de diversas partes do mundo. Em 2024, a sul-coreana Han Kang foi homenageada “por sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana”. Antes dela, receberam o prêmio Jon Fosse (Noruega, 2023), Annie Ernaux (França, 2022), Abdulrazak Gurnah (Tanzânia, 2021), Louise Glück (EUA, 2020) e Peter Handke (Áustria, 2019). Nenhum brasileiro venceu o prêmio na história.