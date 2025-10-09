Acesse sua conta
Romancista húngaro é o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura 2025

László Krasznahorkai ganhou notoriedade com o romance “Sátántangó”, publicado em 198

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 08:11

László Krasznahorkai
László Krasznahorkai Crédito: Divulgação/Hartwig Klappert

O escritor húngaro László Krasznahorkai foi anunciado nesta quinta-feira (9) como o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura 2025, em cerimônia transmitida de Estocolmo pela Academia Sueca. O júri destacou o autor “por sua obra poderosa e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte”. Ele sucede a sul-coreana Han Kang, laureada no ano anterior.

Nascido em 1954, na cidade de Gyula, no sudeste da Hungria, próxima à fronteira com a Romênia, Krasznahorkai ganhou notoriedade com o romance “Sátántangó”, publicado em 1985. A obra, ambientada em uma fazenda coletiva abandonada pouco antes da queda do comunismo, retrata a espera angustiante de um grupo de moradores por um possível milagre. O livro foi adaptado para o cinema em 1994, em parceria com o diretor Béla Tarr, e tornou-se um marco do realismo sombrio húngaro.

Reconhecido pela crítica internacional, o autor foi descrito pela escritora Susan Sontag como o “mestre do apocalipse da literatura contemporânea”, após a publicação de seu segundo romance, “A Melancolia da Resistência” (1989).

O prêmio e seus números

Criado em 1901 a partir do testamento do químico e inventor Alfred Nobel, o Prêmio Nobel de Literatura é entregue anualmente a autores que, segundo o documento original, “tenham produzido o mais extraordinário trabalho de forma idealista”.

Em 2025, o valor do prêmio foi fixado em 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de R$ 6,2 milhões. A cerimônia de entrega ocorre tradicionalmente em 10 de dezembro, data da morte de Nobel, na Sala de Concertos de Estocolmo, com a presença do rei da Suécia.

Desde sua criação, o Nobel da Literatura já foi concedido a 122 autores, incluindo 103 homens e 18 mulheres. Em quatro edições, dois escritores dividiram a honraria, e em sete ocasiões o prêmio não foi entregue, em anos marcados por guerras mundiais e crises políticas.

O autor britânico Rudyard Kipling foi o mais jovem premiado, aos 41 anos, em 1907, enquanto a escritora Doris Lessing recebeu o prêmio aos 87, em 2007. Dois nomes recusaram oficialmente o reconhecimento: Boris Pasternak, forçado pelas autoridades soviéticas em 1958, e Jean-Paul Sartre, que rejeitava qualquer tipo de homenagem institucional.

Últimos vencedores do Nobel de Literatura

Nos últimos anos, a premiação destacou autores de diversas partes do mundo. Em 2024, a sul-coreana Han Kang foi homenageada “por sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana”. Antes dela, receberam o prêmio Jon Fosse (Noruega, 2023), Annie Ernaux (França, 2022), Abdulrazak Gurnah (Tanzânia, 2021), Louise Glück (EUA, 2020) e Peter Handke (Áustria, 2019). Nenhum brasileiro venceu o prêmio na história.

O ideal de Alfred Nobel ao criar o prêmio era reconhecer aqueles que tivessem dado “o maior benefício à humanidade”. Embora originalmente pensado para descobertas recentes, a própria Academia reconhece que o critério se tornou mais amplo. “Você pode ter feito essa descoberta em um estágio muito inicial ou muito avançado de sua carreira”, explicou Juleen Zierath, integrante do júri do Nobel de Medicina.

