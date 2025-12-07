Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Há 40 anos, Caverna do Dragão chegava ao fim sem final: confira 15 curiosidades do desenho que marcou época

Último episódio inédito foi ao ar em 1985 e deixou Hank, Sheila, Diana, Eric, Bobby e Presto presos para sempre em um mundo sem desfecho

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 14:18

Caverna do Dragão
Caverna do Dragão Crédito: Reprodução

Há exatos 40 anos, no dia 7 de dezembro de 1985, passava o último desenho inédito de Caverna do Dragão. Depois, o que conhecemos, foi só reprise dos 17 episódios de uma animação eternizada no Brasil, mas que foi amaldiçoada nos Estados Unidos, pois associavam o desenho e o jogo RPG à cultos satanistas. O desenho acabou cancelado antes mesmo de um fim que os fãs pudessem apreciar, apesar de um roteiro pronto. Ou seja: se duvidar, Hank, Sheila, Diana, Eric, Bobby e Presto continuam suas sagas na terra do Vingador, Mestre dos Magos, Tiamat e Uni, uma unicórnio que sempre fazia de tudo para as coisas darem errado.

O mistério sobre o destino dos jovens continuou alimentando teorias, debates e até lendas urbanas, incluindo aquela de que todos teriam morrido e estavam presos em um purgatório, algo nunca confirmado pelos criadores. E, para quem deseja mergulhar ainda mais nesse universo, não deixe de conferir a galeria de curiosidades que preparamos, com fatos pouco conhecidos, bastidores e referências que marcaram a produção.

Caverna do Dragão

Muito violento: Em um episódio, no cemitério dos dragões, os Estados Unidos acharam a história muito violenta e quase tirava do ar. por Reprodução
Sheila, a ladra: reparou que todos tinham uma classe, como feiticeiros e bárbaros, menos Sheila? A classe dela era a ladra, por isso tinha o poder de ficar invisível. Mas pegava mal dizer isso para as crianças da época... por Reprodução
Alguns filmes foram feitos, mas sem referência direta ao desenho. Aqui no Brasil, a Renaut fez quase dois minutos de propaganda com os personagens. por Reprodução
Culpa dos smorfs! Nos Estados Unidos, Caverna do DRagão passava na mesma hora de outro desneho, na emissora rival, os Smorfs. O sucesso dos bichinhos azuis fizeram com que Caverna fosse cancelado. por Reprodução
Dragona: O temido Tiamat, na verdade era temida. Em um dos episódios, foi revelado que ela era a rainha dos dragões. Mas no Brasil, como foi traduzido com voz masculina, virou dragão. por Reprodução
Seu peru, o Vingador: o saudoso Orlando Drummond, o seu Peru das Escolinha, era a voz do Vingador por Reprodução
Calcinha não pode: Em um episódio, Sheila acaba mostrando a calcinha. Após reclamações, os produtores pintaram a calcinha para parecer o vestido. por Reprodução
O último episódio aconteceu em forma da HQ, ilustrado pelo cartunista brasileiro Reinaldo Rocha. por Reprodução
Marvel: Caverna do Dragão foi produzida pela Marvel e podemos ver algumas referências, como Eric lendo uma HQ do Homem Aranha por Reprodução
Star Wars 2: Em outro episódio, a turma se encontra com criaturas que são claras referências a Chewbacca. Inclusive eles eram pilotos e vinham do espaço. por Reprodução
Star Wars: Caverna do Dragão é cheio de referências da saga no espaço. Em um deles, o grupo chega a uma aldeia que lembra os Ewoks. por Reprodução
Vingador nazista: em um dos episódios, O Vingador tenta fazer a Alemanha vencedora da Segunda Guerra para evitar o nesciimento das crianças por Reprodução
Jogo do demo: Refererência do game de tabuleiro, Caverna do Dragão também foi acusado de ter referências satanistas que sugeriam suicídios e homicídios. Lenda Urbana pura. por Reprodução
Final alternativo: Antes da descoberta do roteiro final, a teoria era que o grupo morreu na queda do carrinho da montanha russa e estavam no inferno. O diabo era o Mestre dos Magos, com ajuda de Uni. por Reprodução
Pai e filho: no roteiro oficial, O Vingador se torna uma pessoa boa e é descoberto que ele, na verdade, é filho de Mestre dos Magos. As crianças conseguem voltar. Ou melhor, termina eles sem saber se vão ou ficam. por Reprodução
1 de 15
Muito violento: Em um episódio, no cemitério dos dragões, os Estados Unidos acharam a história muito violenta e quase tirava do ar. por Reprodução

Lançado em 1983, o desenho foi inspirado no RPG Dungeons & Dragons e rapidamente conquistou o público brasileiro com sua mistura de aventura, fantasia e personagens carismáticos. Produzido pela Marvel Productions em parceria com a TSR, a animação contava a história de um grupo de adolescentes que, ao entrar num brinquedo de parque de diversões, era transportado para um mundo mágico. Lá, eles recebiam armas especiais e a orientação do Mestre dos Magos para enfrentar perigos e, principalmente, tentar voltar para casa. É muito difícil algum brasileiro não conhecer esta história.

Mesmo sem um episódio final, o roteiro deixado pela equipe criativa revelava que a história teria uma conclusão emocional, abordando redenção, escolhas difíceis e a verdadeira natureza dos personagens. Quatro décadas depois do seu fim, o desenho é sinônimo da cultura pop e segue como um dos desenhos mais queridos e debatidos pelo público brasileiro.

Tags:

Caverna do Dragão

Mais recentes

Imagem - Kimchi: o sabor que vem da Coreia do Sul

Kimchi: o sabor que vem da Coreia do Sul
Imagem - Yayá Massemba apresenta show especial na Casa Rosa

Yayá Massemba apresenta show especial na Casa Rosa
Imagem - Netflix fecha acordo bilionário para comprar gigante do entretenimento

Netflix fecha acordo bilionário para comprar gigante do entretenimento

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é morto a tiros após tentar roubar carro na orla de Salvador
01

Homem é morto a tiros após tentar roubar carro na orla de Salvador

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (7 de dezembro) é A Carta: algo importante chegará até você hoje, não deixe escapar
02

Carta do Baralho Cigano deste domingo (7 de dezembro) é A Carta: algo importante chegará até você hoje, não deixe escapar

Imagem - Guia turístico que roubava câmeras e celulares em destino paradisíaco da Bahia é preso
03

Guia turístico que roubava câmeras e celulares em destino paradisíaco da Bahia é preso

Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento
04

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento