Há 40 anos, Caverna do Dragão chegava ao fim sem final: confira 15 curiosidades do desenho que marcou época

Último episódio inédito foi ao ar em 1985 e deixou Hank, Sheila, Diana, Eric, Bobby e Presto presos para sempre em um mundo sem desfecho

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 14:18

Há exatos 40 anos, no dia 7 de dezembro de 1985, passava o último desenho inédito de Caverna do Dragão. Depois, o que conhecemos, foi só reprise dos 17 episódios de uma animação eternizada no Brasil, mas que foi amaldiçoada nos Estados Unidos, pois associavam o desenho e o jogo RPG à cultos satanistas. O desenho acabou cancelado antes mesmo de um fim que os fãs pudessem apreciar, apesar de um roteiro pronto. Ou seja: se duvidar, Hank, Sheila, Diana, Eric, Bobby e Presto continuam suas sagas na terra do Vingador, Mestre dos Magos, Tiamat e Uni, uma unicórnio que sempre fazia de tudo para as coisas darem errado.

O mistério sobre o destino dos jovens continuou alimentando teorias, debates e até lendas urbanas, incluindo aquela de que todos teriam morrido e estavam presos em um purgatório, algo nunca confirmado pelos criadores. E, para quem deseja mergulhar ainda mais nesse universo, não deixe de conferir a galeria de curiosidades que preparamos, com fatos pouco conhecidos, bastidores e referências que marcaram a produção.

Lançado em 1983, o desenho foi inspirado no RPG Dungeons & Dragons e rapidamente conquistou o público brasileiro com sua mistura de aventura, fantasia e personagens carismáticos. Produzido pela Marvel Productions em parceria com a TSR, a animação contava a história de um grupo de adolescentes que, ao entrar num brinquedo de parque de diversões, era transportado para um mundo mágico. Lá, eles recebiam armas especiais e a orientação do Mestre dos Magos para enfrentar perigos e, principalmente, tentar voltar para casa. É muito difícil algum brasileiro não conhecer esta história.