EXPERIÊNCIA COMPLETA

Show de Tiee em Salvador tem massagem, trancista e maquiagem para o público

Com três horas de música e convidados especiais, cantor traz projeto para Salvador neste sábado (14)

Maria Raquel Brito

Publicado em 13 de março de 2026 às 18:28

Tiee traz 'Subúrbio' para Salvador neste fim de semana Crédito: Divulgação

Quando pensou em “Subúrbio”, o cantor Tiee queria proporcionar ao público uma experiência. Tinha vontade de cantar até não aguentar mais, sem precisar se atentar à duração de um show tradicional. Assim tem sido desde 2023, quando criou o projeto no Rio de Janeiro: são três horas de música, com direito a convidados especiais. Neste fim de semana é a vez de Salvador receber o evento, que está com ingressos quase esgotados. A apresentação acontece neste sábado (14), no WET Salvador.

“Quando a gente está num dia bom, uma hora ou uma hora e meia é muito pouco. Porque, no auge da entrega, tem que parar. Então, eu já tinha essa coisa no meu coração de me apresentar por mais tempo”, conta Tiee.

Evento une música e bem-estar 1 de 6

O projeto tem a proposta de trazer ao palco o clima do subúrbio carioca através do cenário e do repertório, que inclui músicas autorais e aqueles clássicos que não podem faltar em nenhum pagode. É, ao mesmo tempo, uma homenagem aos artistas que ele admira e uma celebração de um bom samba. O álbum gravado no evento de estreia, em 2023, rendeu ao cantor uma indicação ao Grammy Latino 2024, na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode.

“Eu comecei na noite tocando músicas de outros artistas, que eu admirava e que passaram a ser meus amigos e parceiros em músicas. Mas, antes, foram esses mesmos artistas que me influenciaram, e eu sempre levei o alimento para casa tocando as músicas deles. Então, foi muito natural”, diz Tiee.

Apesar do samba ser o grande destaque, outros estilos também marcam presença no repertório de Subúrbio. “A gente tem a liberdade de cantar outros segmentos que a gente gosta. Gosto muito da música do Nordeste, então trago muita coisa do Nordeste para o meu repertório.”

Uma marca de Subúrbio são os convidados especiais, selecionados a dedo para cada cidade. Até hoje, já subiram ao palco com ele nomes como Xande de Pilares, Dilsinho e Rodriguinho. Em Salvador, esse é um segredo guardado a sete chaves, mas ele garante que vai ser um espetáculo muito bonito.

Ao todo, já foram realizadas 14 edições de Subúrbio, que atraíram mais de 60 mil pessoas. A capital baiana será a quarta cidade fora do Rio de Janeiro a receber o projeto. Era um momento esperado para o cantor, que sente pela Bahia um carinho especial.

“Eu tiro férias na Bahia todo ano. Eu sou um cara que digo desde a primeira vez que pisei na Bahia que ainda vou morar aí. Eu só não moro na Bahia ainda porque meus pais são bem velhinhos, então eu tenho que ficar bem perto deles, mas se eu não tivesse meus pais eu já já moraria na na Bahia para ficar bem tranquilo e viver essa vida que eu gosto aí. Então, quando eu levo o Subúrbio para a Bahia, eu estou levando para a casa do meu coração”, afirma.

Beleza e conforto

Além da música, Subúrbio chama atenção pelos serviços gratuitos oferecidos para o público durante o evento. Ao longo da apresentação, quem estiver no WET pode aproveitar massagens, barbeiro, maquiagem, trancista e muito mais.

Para Tiee, esse era um ponto essencial para o projeto. Segundo o cantor, seu desejo era que as pessoas saíssem de casa e pudessem viver um conto de fadas. Depois de horas de reunião com a equipe, eles decidiram que o caminho seria proporcionar esse tipo de experiência para seu público.

“Tem gente que sai do trabalho correndo e vai direto para o show, porque está ali na correria. Era para as pessoas se sentirem lindas e felizes, bem cuidadas. A minha intenção é que elas saiam dali pensando: ‘pô, que dia. Pensaram na gente’. Porque tem pessoas que se organizam e ficam meses esperando por aquele momento. É como se a gente pudesse fazer algo para dizer: ‘estamos aqui, estamos juntos, isso aqui foi pensado para você’. E é um presente para eles e para mim também de vê-los tão felizes”, diz.

Serviço

Local: WET Salvador

Data: Sábado (14/03)

Horário: A partir das 16h

Ingressos: A partir de R$90 (3º Lote)

Vendas: