Kimchi: o sabor que vem da Coreia do Sul

Prato tradicional do país asiático une cultura e saúde e chega ao público com curso e produção artesanal em Salvador



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 10:51

Ingredientes usados pelo chef Kion para produzir o kimchi em seu restaurante e o preparo pronto Crédito: reprodução

“O kimchi está presente na mesa dos coreanos há séculos e representa não apenas um alimento, mas também o modo de viver, a sabedoria e o espírito da cultura coreana”. A definição é do chef Kion, responsável pelo Kion Korean Cuisine, tradicional cozinha sul-coreana em Salvador. De fato, na Coreia do Sul o kimchi é consumido em praticamente todas as refeições. Além de saboroso, o prato oferece inúmeros benefícios à saúde e à beleza. Mas, afinal, que alimento é esse e como é feito?

Quem já provou e gostou talvez nem saiba o trabalho artesanal que existe antes de o kimchi ser levado à mesa. O famoso prato fermentado, que é uma tradição da Coreia, é feito geralmente com acelga ou nabo, além de várias verduras e folhas. Tudo isso é temperado com uma mistura de alho, gengibre, cebolinha, pimenta em pó, sal, entre muitos outros ingredientes. “Depois de temperados, os vegetais passam por um processo natural de fermentação que cria seu sabor profundo e aroma característico”, explica Kion.

O kimchi pode ser consumido como acompanhamento e realça o sabor de pratos como arroz frito, ensopados e ramen. Também reduz a gordura das carnes e, surpreendentemente, combina muito bem com pratos brasileiros como churrasco, moqueca e até acarajé. Como o prato é apimentado, a recomendação do chef é começar a consumir com parcimônia, optando sempre pela versão fresca ou branca. “Consumir junto com alimentos familiares ajuda a aceitar melhor o sabor”, diz o chef, que produz 15 quilos da iguaria por semana em seu restaurante para atender a alta demanda.

No restaurante Kion, o chef aplica a receita que aprendeu com a família na Coreia, mas faz adaptações para o paladar brasileiro. “A base vem da receita tradicional da minha família. Porém, ajusto o tempero e o processo de fermentação para combinar melhor com o ambiente natural do Brasil, incluindo o clima. Também adiciono ingredientes cultivados aqui, como rabanete e agrião, para oferecer um sabor mais familiar ao paladar dos brasileiros. Talvez por isso muitos clientes comentam que o kimchi tem um gosto acolhedor e bastante conhecido”.

Para mim, o kimchi é o sabor da minha terra e um alimento que traz conforto. Morando fora, foi o sabor que mais senti falta. Também é a forma mais sincera de compartilhar a cultura coreana aqui no Brasil. Espero que, através do kimchi, as pessoas sintam a profundidade e o calor da culinária coreana Kion, proprietário e chef do restaurante de mesmo nome, na Pituba

Aprenda a fazer o seu kimchi

Para introduzir o kimchi na alimentação diária e oferecer ao público a chance de preparar o prato em casa, o portal especializado em cultura coreana KComigo lançou o curso O Tesouro Fermentado da Coreia, dentro do projeto Segredos da Coreia. Para ensinar a receita, foi convidado o comunicador Raphael Kim, um coreano nativo, que usou um segredo de família e suas variáveis para criar um método acessível.

Aline Melissa, Eliane Rocha e Samara Matos, do KComigo Crédito: reprodução

“Ao perceber o enorme interesse das pessoas pelo kimchi, entendemos que faltava um conteúdo estruturado, culturalmente fiel e fácil de aprender. Criar este curso foi a oportunidade perfeita de traduzir uma tradição milenar, explicar cada etapa com carinho e mostrar a beleza que existe por trás desse alimento”, explica Aline Melissa, uma das três fundadoras do KComigo.

Raphael Kim vai ministrar o curso O Tesouro Fermentado da Coreia, ensinando a fazer kimchi Crédito: reprodução

Raphael Kim cresceu em Gwangju, uma das cidades mais gastronômicas da Coreia do Sul. Foi lá, na companhia da avó e cercado por aromas fortes, panelas fervendo e tradições que não se perdiam, que ele aprendeu desde cedo os segredos do kimchi. “De certa forma, sinto que continuo honrando minha vó e meu pai. Cada aula, cada vídeo, cada receita compartilhada é uma maneira de manter viva a história que eles me deram. É como se, mesmo longe da cozinha de Gwangju, eu ainda estivesse ali: cortando vegetais com a minha vó ao lado, ouvindo meu pai mexer as panelas, aprendendo sobre a vida enquanto aprendo sobre comida”, conta.

Para mim, representa cuidado, tradição e afeto — uma expressão da cultura coreana que atravessa gerações. Quando mergulhamos no universo do kimchi, entendemos por que ele é chamado de tesouro fermentado: cada técnica, cada sabor e cada detalhe contam uma história Eliane Rocha, criadora do KComigo

Fonte de benefícios para a saúde

Por conta da presença de probióticos naturais da fermentação, o kimchi ajuda na regularização da flora intestinal e dá ao corpo a sensação de equilíbrio. Também favorece a digestão. Além disso, fortalece o intestino, auxilia a imunidade e contribui para a vitalidade do corpo, de acordo com pesquisas.

Em um momento em que tantas pessoas buscam a famosa ‘beleza coreana’, é essencial lembrar que, na Coreia, o cuidado começa na mesa. Um corpo saudável reflete na pele, no cabelo, na energia e até na longevidade Samara Matos, criadora do KComigo

Dica para consumir o kimchi

• Armazenamento: O mais importante é controlar a temperatura. O ideal é manter entre 2°C e 4°C na geladeira e usar potes menores para evitar a entrada frequente de ar. Além disso, não utilize utensílios molhados ao retirar o kimchi, pois isso afeta o sabor e a fermentação.

Serviço

Encomendas do kimchi do restaurante Kion: pelo link da bio do Instagram ou pelo WhatsApp (71) 99244-9908. Lá você solicita a quantidade desejada e pode fazer a retirada pessoalmente ou solicitar via Uber Flash.