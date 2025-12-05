SAMBA

Yayá Massemba apresenta show especial na Casa Rosa

O espetáculo será uma homenagem ao poeta, letrista e compositor Capinan, com participação de Roberto Mendes

Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 21:13

A apresentação traz as composições autorais lançadas no EP De Umbigo a Umbigo Crédito: Alice Capobianco/DIVULGAÇÃO

A banda Yayá Massemba sobe ao palco da Casa Rosa, no Rio Vermelho, em Salvador, no dia 11 de dezembro, para um show que celebra sua trajetória e reafirma sua identidade musical. A apresentação traz as composições autorais lançadas no EP De Umbigo a Umbigo, além de releituras de clássicos do samba da Bahia, gênero que atravessa e inspira profundamente a estética da banda.

O espetáculo será, também, uma homenagem ao poeta, letrista e compositor Capinan, figura fundamental da cultura brasileira e presença afetiva na história da Yayá Massemba. O próprio nome da banda nasceu da canção “Yayá Massemba”, composta por Roberto Mendes em parceria com Capinan.

Para tornar a noite ainda mais especial, o show contará com a participação de Roberto Mendes, cantor, compositor e grande referência na música baiana. Sua presença reforça o elo entre gerações e a importância das matrizes culturais que moldam o trabalho da banda.

Conhecida por sua força percussiva, vocais marcantes e pela pesquisa de sonoridades tradicionais da Bahia, a Yayá Massemba prepara um repertório que dialoga entre tradição e contemporaneidade. O resultado promete ser uma noite de potência e afeto que celebra o Samba da Bahia.

Serviço

- O quê: Show da Yayá Massemba – repertório do EP De Umbigo a Umbigo, releituras do samba da Bahia e homenagem a Capinan, com participação de Roberto Mendes

- Quando: 11 de dezembro

- Horário: 20h

- Onde: Casa Rosa – Rio Vermelho, Salvador

- Ingressos: sympla

- Classificação: livre