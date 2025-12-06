SANTO AMARO

PM suspeito de matar gerente de supermercado na Bahia é absolvido após júri popular

Juliana de Jesus Ribeiro foi morta a tiros em 2023 após ser rendida ao sair do trabalho

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 08:39

Diego Kollucha Santos Vasconcelos e Juliana de Jesus Ribeiro Crédito: Reprodução

O policial militar Diego Kollucha Santos Vasconcelos foi absolvido pela Justiça após ser acusado de matar a gerente de supermercado Juliana de Jesus Ribeiro, em 2023. Ele passou por júri popular na quinta-feira (4), no Tribunal do Júri de Santo Amaro, cidade no Recôncavo da Bahia.

O júri avaliou que as informações sobre o caso não apontavam Kollucha como o autor dos disparos de arma de fogo que causaram a morte de Juliana. Além disso, os jurados não viram elementos que confirmassem que o policial militar havia utilizado um veículo com placa adulterada no local do crime, um dos principais pontos levantados pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Diego Kollucha Santos Vasconcelos e Juliana de Jesus Ribeiro 1 de 6

A denúncia apresentada pelo MP-BA no ano passado trazia detalhes como a geolocalização do suspeito e indícios de que ele teria usado um veículo com placas adulteradas no dia do crime, além de roupas e acessórios encontrados na casa do policial, semelhantes aos usados pelo atirador.

Diante da decisão do júri, o juiz Abraão Barreto Cordeiro determinou a absolvição do suspeito. Além disso, o magistrado pediu a soltura do militar, que está preso desde 2024.

Relembre o caso

Juliana de Jesus Ribeiro, que era gerente de um mercado, foi morta a tiros quando fechava o estabelecimento, em maio de 2023, na cidade de Saubara, também no Recôncavo. Conforme denúncia oferecida pelo MP, a vítima foi executada sem receber chance de defesa. Isso por que ela foi assassinada pelas costas, quando estava rendida. O momento chegou a ser registrado por câmeras de segurança.

De acordo com laudos policiais, Juliana foi atingida diversas vezes à queima roupa na cabeça, rosto, tórax, abdômen e braços.

Na época, o MP acusou Diogo Kollucha de observar a rotina da vítima treze dias antes do assassinato, percorrendo o mesmo percurso e realizando as mesmas ações que foram feitas na data do homicídio. No dia do crime, ele e um comparsa, que não foi identificado, teriam rendido a vítima quando ela saía do trabalho, utilizando técnicas semelhantes as de abordagem policial.

Ainda conforme a denúncia, eles obrigaram Juliana a colocar as mãos na cabeça e a ficar de costas para eles. O MP também alegou que o soldado alterou as placas do veículo utilizado no crime com a finalidade de dificultar a investigação.