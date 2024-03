FUGITIVO

PM preso por homicídio pula muro e foge de prisão durante revista de cela

Está em curso uma operação policial para localizar e capturar o militar. Em nota, o Ministério Público informou que está trabalhando junto com as forças de Segurança Pública do Estado para localizar o policial militar e "está confiante de que ele será recapturado nas próximas horas".

Relembre o caso

"As evidências e provas do inquérito policial demonstram que o denunciado planejou, premeditou e executou a ação que culminou na morte de Juliana de Jesus Ribeiro", afirma o Gaeco na denúncia. Trezes dias antes da execução, o denunciado foi flagrado observando a rotina da vítima, percorrendo o mesmo percurso e realizando as mesmas ações que foram feitas na data do homicídio.

A investigação apontou que, por volta das 19h30 do dia do crime, Diogo Kollucha e um comparsa, ainda não identificado, renderam a vítima quando ela saía do trabalho, em técnicas semelhantes as de abordagem policial, obrigando-lhe a por as mãos na cabeça e a ficar de costas para eles. Ainda conforme a denúncia, o soldado alterou as placas do veículo utilizado no crime com a finalidade de dificultar a investigação.