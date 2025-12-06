COM AJUDA DE DRONE

Plantação de maconha de cerca de 30 mil metros quadrados é encontrada pela polícia na Bahia

Cultivadores fugiram após perceberem a presença dos policiais

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 08:00

Cerca de três hectares de plantação de maconha foram encontrados no Norte da Bahia Crédito: Polícia Militar da Bahia/Divulgação

Uma plantação de maconha de aproximadamente três hectares foi encontrada na zona rural de Cafarnaum, no Norte da Bahia, na sexta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, a área, que equivale a cerca de 30 mil metros quadrados, foi identificada durante operação com uso de drone. Ninguém foi preso.

Ao chegarem ao local, policiais militares encontraram parte da plantação já colhida e a outra em processo de secagem. Além disso, havia uma vasta estrutura de cultivo, com sistema de irrigação, poço artesiano, bomba submersa, reservatórios e acampamentos utilizados pelos cultivadores.

Ainda de acordo com a PM, os suspeitos fugiram ao perceber a aproximação dos policiais. A erradicação foi iniciada e será concluída no dia seguinte.