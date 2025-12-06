EU TU, IA

Venha pegar axé, experimentar gastronomia afro, conhecer um refúgio e se ligar em alertas digitais

Nesta semana, tem Praia do Flamengo, comida de preto, evento no do Ilê Axé Opô Afonjá e duas dicas para você se proteger de ameaças reais na internet

Flavia Azevedo

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 08:00

Cuidado essencial

A primeira e mais importante dica da semana não é um lugar, mas uma atitude: pausar antes de postar. A nova campanha “Pause Before You Post” da @dpcireland está alertando sobre os riscos do sharenting, o hábito de compartilhar fotos dos filhos nas redes. Os dados, trazidos pelo @b9.com.br, são chocantes. Em média, pais postam 63 fotos por mês, e só 20 já são suficientes para criar um deepfake convincente. O pior? Metade das fotos de crianças em fóruns criminosos vieram de postagens dos próprios pais. O risco mora nos detalhes, como nome, aniversário e uniforme da escola, que permitem que estranhos montem o perfil da vida da criança. Para saber mais e entender a fundo a campanha, vale conferir o conteúdo completo no b9.com.br .

Alerta geek

Falando em mundo digital, a nossa amiga Catharina Doria, especialista em ética da Inteligência Artificial (IA), fundadora da @theaipanicclub e listada entre as "100 Brilliant Women in AI Ethics" (100 Mulheres Brilhantes em Ética da IA). levantou uma questão super pertinente que serve de alerta para todos nós: você sabe reconhecer uma imagem criada por Inteligência Artificial (IA)? Mais importante ainda, você entende os riscos de participar daquelas "trends" de IA, como as que criam versões animadas suas no estilo Ghibli? Muitas vezes, ao usar esses aplicativos para "brincar", estamos dando acesso aos nossos dados e imagens sem nem perceber a extensão do uso. Para esse e outros alertas, siga @cahdoria e maratone posts e vídeos.

Paz no Flamengo

Para quem busca o autêntico refúgio pé na areia, longe daquela muvuca e do som alto, o Aleluia Beach Lounge é minha dica na Praia do Flamengo. O lugar é perfeito para quem quer relaxar, sem o "hype", e ainda oferece a maravilha das piscininhas naturais que se formam na maré baixa. Você pode aproveitar a paz do @aleluiabeachlounge de segunda a domingo, das 9h às 17h. O acesso é tranquilo e, para quem vai de carro, há estacionamento em Zona Azul nas proximidades. Não deixe de provar a feijoada, que é a sugestão da casa para um almoço com a melhor vista.

Madiba Crédito: Flavia Azevedo

História no prato

Quando a fome pede uma experiência rica em sabor e significado, o Madiba é a resposta. Pelo menos aqui em casa. O restaurante é um verdadeiro oásis da comida afrodiaspórica em Salvador. Cada refeição surpreende com sabores e história nos pratos batizados em homenagem a grandes personalidades de origem africana. O Madiba fica na Rua Ivan Cury, nº 1. Se você for durante a semana, o atendimento é de segunda a quinta, das 11h30 às 15h30. Já no fim de semana, o horário é estendido de sexta a domingo, das 11h30 às 17h. Nos dias de preguiça máxima, você pode pedir pelo iFood.

Presente pra alma

A 1ª Feira de Arte, Música, Gastronomia e Literatura “O Caçador trazendo alegrias" no Ilê Axé Opô Afonjá celebra o Centenário de Mãe Stella de Oxóssi neste terreiro que é patrimônio histórico tombado pelo Iphan desde 2000. O ponto alto do fim de semana é o lançamento do livro infantil “Domingo na Roça”, do compositor quilombola Vall Santos, que traz uma mensagem linda sobre ancestralidade e o bem-viver. É uma ótima pedida para a família toda. A programação começa com a fala da dirigente, Mãe Ana de Xangô, passa pelo Projeto Xirê das Palavras, contação de histórias com Vall Santos, visita à exposição da Mãe Stella, e termina com gastronomia e o show da cantora Jann Souza. A feira acontece neste sábado (6), das 13h às 18h, na Rua de São Gonçalo, 557, em São Gonçalo, e a entrada é gratuita, por ordem de chegada.