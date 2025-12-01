Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Costa Azul: o "complicado e perfeitinho" à beira-mar

Conheça a história do bairro que nasceu "na marra", abrigou Gilberto Gil e convive com a sombra do "QG do crime"

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 22:06

Costa Azul
Costa Azul Crédito: Crédito: Mauro Akin Nassor

O Costa Azul, hoje consolidado como um bairro de valorização média-alta e de localização estratégica em Salvador, carrega uma história de origens que misturam a "sofisticação de um balneário europeu" com o mais puro improviso baiano. Calma que eu explico.

Antes da verticalização, esta área - limitada pela Pituba, STIEP e Armação - era um cenário quase intocado de dunas brancas, coqueiros e um extenso areal. A grande transformação começou em 1974 com a construção do primeiro edifício, o Edifício Pedra de Allah I (ou Praia de Alá 1), na antiga Rua dos Maçons, hoje Rua Dr. Boureau.

A lenda do batismo

Reza a lenda que a identidade do bairro nasceu de uma necessidade hilária: em sua primeira reunião, os condôminos do Edifício Pedra de Allah I precisavam de um nome curto para o endereço. O motivo? A prática bancária da época exigia que o endereço fosse escrito no verso de cada cheque!

Rejeitando a opção STIEP (para se diferenciarem do conjunto habitacional dos petroleiros), eles escolheram Costa Azul, em uma homenagem dupla: ao sofisticado balneário francês Côte d’Azur e a um famoso clube social que já existia por ali, o Clube Costa Azul. O batismo foi, então, oficializado "na marra", quando os próprios moradores começaram a enviar correspondências para si mesmos com o novo nome, numa tática sagaz para "acostumar o carteiro".

Charme e DNA comunitário

Apesar de ser um bairro geograficamente compacto, o Costa Azul vibra com uma densidade cultural interessante. Suas ruas já serviram de lar para figuras de peso da música brasileira: Gilberto Gil morou em uma casa na Rua Vicente Batalha, e sua filha, Preta Gil, estudou numa escola do bairro. Outro morador ilustre e participante da histórica reunião de batismo foi "Perna" Fróes, pianista que tocou com Maria Bethânia e Cauby Peixoto, entre outros grandes nomes. Há relatos de que Jorge Amado e Zélia Gattai também tiveram uma ligação afetiva com o bairro em sua fase inicial.

A vida cotidiana é marcada pela comodidade e pela tradição de serviços que atravessam as décadas. A infraestrutura é um ponto forte, com coleta de lixo, abastecimento de água e rede de esgoto atingindo praticamente a totalidade dos domicílios.

Além de abrigar grandes redes como o G. Barbosa, o comércio de proximidade é um verdadeiro tesouro local, mantendo um clima de interior onde muitos se conhecem. O Chalezinho, por exemplo, tem mais de 30 anos de história, oferecendo bolos e pratos de frente para o mar. O Acarajé da Eliana, com mais de três décadas de tradição, está frequentemente listado entre os melhores da cidade. A Panificadora Costa Azul e os tradicionais bares como o Bar do Jonas, o Bar do Luiz e o BarTal (verdadeiras referências de boemia, simplicidade e boa mesa) resistem ao tempo. O bairro também é sede de uma das academias mais antigas de Salvador, fundada em 1995.

A localização é outro superlativo: o bairro tem acesso privilegiado à orla e a importantes vias como a Avenida Tancredo Neves e a Avenida Magalhães Neto. É atendido por linhas de ônibus e estrategicamente próximo às estações de metrô Imbuí e Bonocô.

Desafios

Apesar do lado "perfeitinho", o Costa Azul também convive com problemas urbanos complexos. O coração do bairro é o Parque Costa Azul, uma área de 55 mil m² inaugurada em 1995 sobre as ruínas do antigo Clube Costa Azul. O parque é um centro cultural vital, com anfiteatro e pistas de cooper, sendo palco de importantes eventos, como o festival "Oxe, é Jazz", que o transforma em uma grande sala de concertos a céu aberto, acessível a diversas classes sociais. Contudo, a alegria dos eventos esbarra na sensação de insegurança, o principal motivo que leva moradores e frequentadores antigos a evitarem o Parque Costa Azul.

LEIA MAIS TEXTOS DA NOSSA SÉRIE "BAIRROS DE SALVADOR"

Você conhece as “sete vidas” da Boca do Rio?

Vamos falar de Itapuã? Então, sente que lá vem história!

O bairro já ostentou o título preocupante de "QG do crime" em reportagens passadas, com relatos de roubo de carros (especialmente perto do parque) e assaltos. Ruas como a Monsenhor Gaspar Sadoc são apontadas como especialmente perigosas. A situação se agrava com o crônico atraso na obra de um complexo integrado das polícias Civil e Militar na área dos antigos restaurantes do parque. A construção, prevista inicialmente para outubro de 2022, tem uma nova previsão de entrega pela SSP-BA apenas para o primeiro semestre de 2026. Enquanto isso, a área permanece fechada por tapumes, contribuindo para o clima de insegurança.

Outra ferida é o histórico Rio Camarajipe (ou Camurugipe), o maior rio urbano de Salvador, que margeia o parque e sofre com o despejo irregular de esgoto e lixo, gerando mau cheiro. Além disso, as chuvas revelam fragilidades na infraestrutura, causando alagamentos recorrentes em algumas vias do bairro.

O Costa Azul é um território onde a memória do passado se funde com a vanguarda imobiliária - agora freneticamente construindo prédios de apartamentos no modelo “smart”. Lá, o conforto da infraestrutura é temperado pela luta diária contra a violência e a degradação ambiental.

Conheça o Costa Azul

 Jardim de Alah é a praia mais próxima do Costa Azul por Reprodução/Corre Bahia
Diversos eventos acontecem no Jardim de Alah por Priscila Natividade/ CORREIO
Há sempre grande fluxo de pessoas se exercitando no Jardim de Alah. por Arisson Marinho/CORREIO
Diversão no Jardim de Alah. por Nara Gentil/CORREIO
Descanso no gramado do Jardim de Alah. por Nara Gentil/CORREIO
O calçadão do Jardim de Alah fica lotado de pessoas. por Nara Gentil/CORREIO
O bairro tem 51 anos por Reprodução/ CAR
Vista do Parque Costa Azul por Reprodução
1 de 8
 Jardim de Alah é a praia mais próxima do Costa Azul por Reprodução/Corre Bahia

É um bairro amado, resiliente, que ensina que até o "perfeitinho" exige trabalho para lidar com tudo que há de "complicado" em viver numa metrópole à beira-mar.

E você? Já deu um rolê no Costa Azul?

Por @flaviaazevedoalmeida

Leia mais

Imagem - “Drag queen” é o novo “blackface”?

“Drag queen” é o novo “blackface”?

Imagem - Burnout materno: veja como funciona o esgotamento gerado pelo trabalho doméstico e maternidade

Burnout materno: veja como funciona o esgotamento gerado pelo trabalho doméstico e maternidade

Imagem - Conheça a penalidade que expulsa mulheres do mercado de trabalho

Conheça a penalidade que expulsa mulheres do mercado de trabalho

Mais recentes

Imagem - Mais dois suspeitos de sequestrar nutricionista em praça de Salvador são presos

Mais dois suspeitos de sequestrar nutricionista em praça de Salvador são presos
Imagem - Evento reúne palestras, premiação e duelo de startups em Salvador

Evento reúne palestras, premiação e duelo de startups em Salvador
Imagem - Festa reúne Nelson Rufino, Gal do Beco, Josy Baianinha e Grupo Botequim neste sábado (6)

Festa reúne Nelson Rufino, Gal do Beco, Josy Baianinha e Grupo Botequim neste sábado (6)

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é o jovem morto com 70 tiros em crime que parou o trânsito na Santa Cruz
01

Quem é o jovem morto com 70 tiros em crime que parou o trânsito na Santa Cruz

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos
02

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos

Imagem - Resultado da Quina 6891, desta segunda-feira (1º)
03

Resultado da Quina 6891, desta segunda-feira (1º)

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
04

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona