Festival Oxe é Jazz retorna aos palcos neste fim de semana

Shows acontecem na sexta (7) e no sábado (8), no Parque Costa Azul

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 07:00

Felipe Guedes e Joabe Reis são atrações
Felipe Guedes e Joabe Reis são atrações Crédito: divulgação

O festival Oxe é Jazz retoma programação nesta sexta (7) e sábado (8), no Parque Costa Azul, com uma programação que vai do blues ao jazz em homenagem ao novembro negro, mês dedicado à conscientização sobre a importância da cultura negra.

Curador do evento, o guitarrista Eric Assmar fala sobre o retorno do festival: “Estamos muito empolgados com essa edição especial dedicada a representatividade racial com convidados exclusivos e conectados diretamente com o cenário do jazz e do blues de Salvador e da Bahia”.

Na sexta, o público poderá ver de perto a homenagem ao novembro negro com a performance do multi-instrumentista baiano Felipe Guedes, que fará apresentação do seu trabalho solo, acompanhado por uma banda com grandes instrumentistas da cidade. No repertório, canções próprias e releituras darão o tom de uma apresentação regada a improvisação jazzística. Para encerrar o primeiro dia, Assmar convida a banda baiana Clube de Patifes para apresentar um repertório que inclui canções de seu novo álbum, Macumba, que conecta o blues à ancestralidade afrobaiana.

Na noite de sábado, o Festival Oxe é Jazz recebe o show do aclamado trombonista e compositor capixaba Joabe Reis, que traz grandes destaques do cenário jazz nacional na atualidade, no show que une cultura negra mundial, como o funk e o hip-hop.

Fechando a edição de novembro, o festival recebe um encontro inédito de cantoras do cenário musical soteropolitano. A veterana blueswoman, Lia Chaves se apresenta ao lado da clarinetista, cantora e compositora Vanessa Melo e da jovem cantora Janis Dominique para um show que mescla blues, jazz, música brasileira e soul.

SERVIÇO - Festival Oxe é Jazz | sexta (7) e sábado (9), a partir das 18h30, no Parque Costa Azul | Gratuito.

