Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com estreia nesta semana, saiba onde assistir a ‘O Agente Secreto’ em Salvador

Escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, filme se passa no Brasil de 1977

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:57

Wagner Moura em 'O Agente Secreto'
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' Crédito: Reprodução

Representante brasileiro na corrida para a indicação de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026, O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) em solo nacional. Com uma história que reúne uma parte da história nacional, com um clima de investigação policial e o baiano Wagner Moura, os cinemas de Salvador não poderiam ficar de fora do circuito de exibição do filme.

Escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto se passa no Brasil de 1977 onde Marcelo (Wagner Moura), um homem de 40 anos que trabalha como professor especializado em tecnologia, sai da movimentada São Paulo e vai para Recife. Ele tenta fugir do seu passado com a intenção de começar uma nova vida. Com o decorrer do tempo, percebe que atraiu para si o caos do qual ele sempre quis fugir.

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6)

O Agente Secreto por Reprodução
O Agente Secreto por Reprodução
O Agente Secreto por Reprodução
O Agente Secreto por Laura Castor/Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
1 de 12
O Agente Secreto por Reprodução

Onde assistir a 'O Agente Secreto' em Salvador?

Cineflix Shopping Bela Vista - 15h10, 18h20, 21h30

Cinemark Shopping Salvador - 17h10, 20h, 20h40 (sala normal); 19h10 (sala VIP); 18h, 21h20 (sala XD)

Cinépolis Shopping Salvador Norte - 14h30, 18h, 21h30 (sala normal); 15h, 18h30, 21h50 (sala VIP)

UCI Orient Shopping Barra - 15h30, 18h40, 21h50

UCI Orient Shopping Paralela - 15h30, 18h40, 21h50

UCI Orient Shopping da Bahia - 15h, 18h10, 21h20 (sala normal); 15h30,18h40, 21h50 (sala VIP)

Leia mais

Imagem - Ano dos relançamentos: número de filmes reexibidos cresceu cinco vezes em 2025

Ano dos relançamentos: número de filmes reexibidos cresceu cinco vezes em 2025

Imagem - Com Marina Ruy Barbosa, Tremembé estreia no Prime Video mostrando a rotina de criminosos famosos

Com Marina Ruy Barbosa, Tremembé estreia no Prime Video mostrando a rotina de criminosos famosos

Cine Daten Shopping Paseo (Sala 1) - 14h10, 17h05, 20h

Cinema da Ufba - 19h40

Cinema do Museu - 17h10 (quinta, domingo, segunda, terça e quarta); 20h (sábado)

*Programação do Glauber Rocha será incluída posteriormente

Mais recentes

Imagem - Festival Oxe é Jazz retorna aos palcos neste fim de semana

Festival Oxe é Jazz retorna aos palcos neste fim de semana
Imagem - Solov Fest: Festival celebra a música autoral em Salvador

Solov Fest: Festival celebra a música autoral em Salvador
Imagem - Wagner Moura fez sessão de cinema especial para baiano ver

Wagner Moura fez sessão de cinema especial para baiano ver

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada