Com estreia nesta semana, saiba onde assistir a ‘O Agente Secreto’ em Salvador

Alan Pinheiro
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:57
Representante brasileiro na corrida para a indicação de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026, O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) em solo nacional. Com uma história que reúne uma parte da história nacional, com um clima de investigação policial e o baiano Wagner Moura, os cinemas de Salvador não poderiam ficar de fora do circuito de exibição do filme.
Escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto se passa no Brasil de 1977 onde Marcelo (Wagner Moura), um homem de 40 anos que trabalha como professor especializado em tecnologia, sai da movimentada São Paulo e vai para Recife. Ele tenta fugir do seu passado com a intenção de começar uma nova vida. Com o decorrer do tempo, percebe que atraiu para si o caos do qual ele sempre quis fugir.
Cineflix Shopping Bela Vista - 15h10, 18h20, 21h30
Cinemark Shopping Salvador - 17h10, 20h, 20h40 (sala normal); 19h10 (sala VIP); 18h, 21h20 (sala XD)
Cinépolis Shopping Salvador Norte - 14h30, 18h, 21h30 (sala normal); 15h, 18h30, 21h50 (sala VIP)
UCI Orient Shopping Barra - 15h30, 18h40, 21h50
UCI Orient Shopping Paralela - 15h30, 18h40, 21h50
UCI Orient Shopping da Bahia - 15h, 18h10, 21h20 (sala normal); 15h30,18h40, 21h50 (sala VIP)
Cine Daten Shopping Paseo (Sala 1) - 14h10, 17h05, 20h
Cinema da Ufba - 19h40
Cinema do Museu - 17h10 (quinta, domingo, segunda, terça e quarta); 20h (sábado)
*Programação do Glauber Rocha será incluída posteriormente