FOI ÀS LÁGRIMAS

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo durante show no Recife; veja vídeo

Participações especiais têm marcado turnê do artista baiano

Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 09:28

Gilberto Gil foi às lágrimas Crédito: Reprodução

Gilberto Gil, de 83 anos, se emocionou e foi às lágrimas ao receber uma homenagem de Geraldo Azevedo durante sua apresentação no Classic Hall, em Recife, nesta sexta-feira (28). O momento aconteceu no show da turnê de despedida “Tempo Rei”, que marca a retirada do artista dos palcos.

Geraldo surpreendeu o público ao interpretar “Ágil Passarinho”, canção composta em homenagem a Gil e lançada no disco De Outra Maneira, de 1986. A música ganhou uma versão atualizada 30 anos depois, quando o artista incluiu na letra os nomes dos filhos mais novos de Gil, Bela e José, que ainda não eram nascidos na época da gravação original.