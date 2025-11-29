Acesse sua conta
Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo durante show no Recife; veja vídeo

Participações especiais têm marcado turnê do artista baiano

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 09:28

Gilberto Gil foi às lágrimas
Gilberto Gil foi às lágrimas Crédito: Reprodução

Gilberto Gil, de 83 anos, se emocionou e foi às lágrimas ao receber uma homenagem de Geraldo Azevedo durante sua apresentação no Classic Hall, em Recife, nesta sexta-feira (28). O momento aconteceu no show da turnê de despedida “Tempo Rei”, que marca a retirada do artista dos palcos.

Geraldo surpreendeu o público ao interpretar “Ágil Passarinho”, canção composta em homenagem a Gil e lançada no disco De Outra Maneira, de 1986. A música ganhou uma versão atualizada 30 anos depois, quando o artista incluiu na letra os nomes dos filhos mais novos de Gil, Bela e José, que ainda não eram nascidos na época da gravação original.

Gilberto Gil se apresenta em Salvador no dia 20 de dezembro, na Arena Fonte Nova, na última passagem da turnê pela capital baiana.

Gilberto gil

