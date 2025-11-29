Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo durante show no Recife; veja vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 09:28
Gilberto Gil, de 83 anos, se emocionou e foi às lágrimas ao receber uma homenagem de Geraldo Azevedo durante sua apresentação no Classic Hall, em Recife, nesta sexta-feira (28). O momento aconteceu no show da turnê de despedida “Tempo Rei”, que marca a retirada do artista dos palcos.
Geraldo surpreendeu o público ao interpretar “Ágil Passarinho”, canção composta em homenagem a Gil e lançada no disco De Outra Maneira, de 1986. A música ganhou uma versão atualizada 30 anos depois, quando o artista incluiu na letra os nomes dos filhos mais novos de Gil, Bela e José, que ainda não eram nascidos na época da gravação original.
Gilberto Gil se apresenta em Salvador no dia 20 de dezembro, na Arena Fonte Nova, na última passagem da turnê pela capital baiana.