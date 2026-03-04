TELONA

Panorama Coisa de Cinema homenageia Agnès Varda e Sara Gómez

XXI edição acontece a partir do dia 25 em Salvador e em Cachoeira

Doris Miranda

Publicado em 4 de março de 2026 às 06:00

O filme Cais, de Safira Moreira, é um dos destaques da Bahia Crédito: divulgação

O Panorama Internacional Coisa de Cinema anunciou nesta terça (3) que vai exibir mais de 130 filmes de longa e curta-metragem na sua 21º edição, que acontecerá de 25 de março a 1º de abril em Salvador, com programação no Cine Glauber Rocha e na Sala Walter da Silveira, e de 25 a 29 de março em Cachoeira, no Cine Theatro Cachoeirano.

Os 72 filmes selecionados para as competitivas Nacional, Baiana e Internacional refletem uma curadoria atenta à diversidade de linguagens, territórios e perspectivas da produção audiovisual atual. As obras foram escolhidas entre os quase dois mil títulos inscritos e compõem um panorama que reúne ficção, documentário, animação e experimentação.

A curadoria foi realizada por Cláudio Marques, Marília Hughes, Adolfo Gomes, Gênesis Nascimento, Rafael Saraiva, Rafael Carvalho, João Paulo Barreto e Juh Almeida.

Nas mostras competitivas Baiana e Nacional, diretores e representantes dos filmes participam de debates com o público após as sessões, promovendo trocas entre realizadores e espectadores.

Competitivas

A Competitiva Nacional traz apenas filmes inéditos na Bahia, com propostas que incluem investigação histórica, formatos híbridos e narrativas centradas em memória, identidade e transformação social. A produção baiana é representada pelo longa-metragem Cais (Safira Moreira), e pelos curtas Restauro (Josi Varjão e Lilih Curi) e Couraça (Susan Kalik e Daniel Arcades). A seleção de oito longas tem ainda obras do Ceará, Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e um total de 16 curtas.

Oito longas e 20 curtas realizados em Salvador e outras cidades da Bahia compõem a Competitiva Baiana. A mostra será exibida na capital do estado e em Cachoeira, onde também haverá um júri popular, com votação do público. A mostra oferece diferentes propostas estéticas e narrativas, com ficção, documentários, animações e filmes experimentais.

Pelo segundo ano, as premiações de longa-metragem Nacional e Baiana terão as categorias de melhor direção, roteiro, montagem, atuação, direção de arte, fotografia e som, além da tradicional escolha de melhor longa e melhor curta. Os filmes da Competitiva Baiana também concorrem ao Prêmio Flávia Abubakir, oferecido pelo instituto homônimo: R$ 50 mil para o melhor longa e R$ 10 mil para o melhor curta.

A Competitiva Internacional amplia o diálogo com obras de diferentes regiões do mundo, reunindo 6 longas e 12 curtas produzidos em vários contextos culturais. A seleção inclui produções e coproduções de 28 países, incluindo cinematografias com pouca circulação no Brasil, como a do Sudão, da Estônia, da Albânia, de Singapura, da África do Sul e da Indonésia.

As diretoras Sara Gómez e Agnès Varda terão mostras especiais Crédito: divulgação

Clássicos

Este ano, as mostras de retrospectiva e homenagem são dedicadas às cineastas Agnès Varda (1928-2019) e Sara Gómez (1942-1974), que produziram em países e contextos diferentes, mas tiveram trajetórias marcadas pela ousadia e inovação.

O festival exibirá seis filmes da belga Agnès Varda, incluindo seu longa de estreia A Ponte Curta (1955), que antecipa características da Nouvelle Vague, movimento do qual se tornou um nome central. Já a mostra de Sara Gómez é composta por 14 curtas e pelo primeiro longa de ficção dirigido por uma mulher em Cuba: De Certa Maneira (1977). Na obra, ela discute relações afetivas e sociais a partir das vivências de moradores de um bairro popular de Havana.

Há ainda espaço para atividades formativas, como a tradicional oficina de crítica com Adolfo Gomes. As inscrições são gratuitas e estarão abertas até o dia 17 de março, no site panorama.coisadecinema.com.br. A partir dessa oficina é formado o Júri Jovem, que elege os melhores longas e curtas das competitivas Nacional e Baiana.

Há ainda a Oficina Introdutória à Restauração Digital de Filmes: Estudos de Caso em Múltiplos Formatos, com o arquivista audiovisual William Plotnick, que recebe inscrições até o dia 19 de março. Para os PanLabs de Montagem e de Roteiro, as obras já foram selecionadas.