Dois homens são presos com quase 200kg de maconha na Bahia

Suspeitos apresentaram nervosismo quando foram abordados pela Polícia Federal

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:01

Polícia Federal
Polícia Federal Crédito: Arquivo Agência Brasil

Dois homens foram presos em flagrante na noite de quinta-feira (13), após serem flagrados com drogas em uma caminhonete em Riacho das Neves, no oeste da Bahia.

Segundo a Polícia Federal, a dupla transportava 188 kg de maconha. Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo, o que levou à inspeção veicular. Após vistoria detalhada, os entorpecentes escondidos foram localizados no interior de caixas em uma carreta acoplada à caminhonete.

Após a confirmação, o veículo foi conduzido para o descarregamento da carga lícita e a droga foi apreendida. Os indivíduos e as drogas apreendidas foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Barreiras para os procedimentos legais.

