CRIME

Dois homens são presos com quase 200kg de maconha na Bahia

Suspeitos apresentaram nervosismo quando foram abordados pela Polícia Federal

Yan Inácio

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:01

Polícia Federal Crédito: Arquivo Agência Brasil

Dois homens foram presos em flagrante na noite de quinta-feira (13), após serem flagrados com drogas em uma caminhonete em Riacho das Neves, no oeste da Bahia.

Segundo a Polícia Federal, a dupla transportava 188 kg de maconha. Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo, o que levou à inspeção veicular. Após vistoria detalhada, os entorpecentes escondidos foram localizados no interior de caixas em uma carreta acoplada à caminhonete.