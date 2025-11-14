Dois homens são presos com quase 200kg de maconha na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:01
Dois homens foram presos em flagrante na noite de quinta-feira (13), após serem flagrados com drogas em uma caminhonete em Riacho das Neves, no oeste da Bahia.
Segundo a Polícia Federal, a dupla transportava 188 kg de maconha. Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo, o que levou à inspeção veicular. Após vistoria detalhada, os entorpecentes escondidos foram localizados no interior de caixas em uma carreta acoplada à caminhonete.
Após a confirmação, o veículo foi conduzido para o descarregamento da carga lícita e a droga foi apreendida. Os indivíduos e as drogas apreendidas foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Barreiras para os procedimentos legais.