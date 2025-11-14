CRIME

Fábrica artesanal de armas é fechada e sete suspeitos são presos em operação na Bahia

Ação ocorreu em Santa Rita de Cássia e outros pontos do oeste baiano na quinta-feira (13)

Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:24

Fábrica de armas fechada em Santa Rita de Cássia Crédito: Polícia Civil

Uma fábrica artesanal de armas foi fechada e sete pessoas foram presas durante a Operação “Colheita da Lei”, realizada nesta quinta-feira (13) no município de Santa Rita de Cássia, no Oeste da Bahia. A estrutura funcionava como uma oficina de produção rústica de armamento e foi descoberta durante cumprimento de mandados de busca na zona urbana da cidade.

No local, os policiais encontraram sete espingardas de fabricação caseira, canos e peças usados para montar armas de fogo. Um homem de 66 anos, apontado como responsável pela atividade, foi preso em flagrante.

Material apreendido em fábrica de armas 1 de 6

As equipes também prenderam um comerciante de 75 anos com mais de 750 munições de calibres variados. Durante as ações, foram apreendidos ainda oitenta comprimidos de um medicamento abortivo e outros fármacos de uso restrito, que estavam com uma mulher de 71 anos, detida em flagrante.

A operação também alcançou crimes financeiros: cartões bancários de terceiros, notas promissórias e dinheiro em espécie foram apreendidos com um dos suspeitos. Ao todo, sete pessoas foram detidas — seis em flagrante e uma por mandado de prisão preventiva.