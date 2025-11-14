Acesse sua conta
Fábrica artesanal de armas é fechada e sete suspeitos são presos em operação na Bahia

Ação ocorreu em Santa Rita de Cássia e outros pontos do oeste baiano na quinta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:24

Fábrica de armas fechada em Santa Rita de Cássia Crédito: Polícia Civil

Uma fábrica artesanal de armas foi fechada e sete pessoas foram presas durante a Operação “Colheita da Lei”, realizada nesta quinta-feira (13) no município de Santa Rita de Cássia, no Oeste da Bahia. A estrutura funcionava como uma oficina de produção rústica de armamento e foi descoberta durante cumprimento de mandados de busca na zona urbana da cidade.

No local, os policiais encontraram sete espingardas de fabricação caseira, canos e peças usados para montar armas de fogo. Um homem de 66 anos, apontado como responsável pela atividade, foi preso em flagrante.

Material apreendido em fábrica de armas

Material apreendido em fábrica de armas por Reprodução
Material apreendido em fábrica de armas por Reprodução
Material apreendido em fábrica de armas por Reprodução
Material apreendido em fábrica de armas por Reprodução
Material apreendido em fábrica de armas por Reprodução
Material apreendido em fábrica de armas por Reprodução
1 de 6
Material apreendido em fábrica de armas por Reprodução

As equipes também prenderam um comerciante de 75 anos com mais de 750 munições de calibres variados. Durante as ações, foram apreendidos ainda oitenta comprimidos de um medicamento abortivo e outros fármacos de uso restrito, que estavam com uma mulher de 71 anos, detida em flagrante.

A operação também alcançou crimes financeiros: cartões bancários de terceiros, notas promissórias e dinheiro em espécie foram apreendidos com um dos suspeitos. Ao todo, sete pessoas foram detidas — seis em flagrante e uma por mandado de prisão preventiva.

A ação teve como alvo a repressão a violência doméstica, comércio ilegal de armas e munições, aborto ilegal e crimes contra a economia popular na região. A Operação foi planejada e executada pela Diretoria de Polícia do Interior (Dirpin Oeste/Chapada), pela Delegacia Territorial de Santa Rita de Cássia e unidades de apoio da Polícia Civil.

Tags:

Bahia Crime Polícia Armas

