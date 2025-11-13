CRIME

Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia

Vítima foi identificada como Ezequiel Brandão Menezes

Wendel de Novais

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11:21

Ezequiel Brandão Menezes, 15 anos, foi morto a tiros Crédito: Reprodução

A morte de um adolescente identificado como Ezequiel Brandão Menezes, 15 anos, chocou moradores do bairro de Pamplona, em Feira de Santana, na tarde de quarta-feira (12). De acordo com informações iniciais, a vítima estava com dois amigos em uma propriedade rural quando foi abordado por dois homens armados.

No local, os suspeitos pediram para Ezequiel desbloquear o celular e mostrar o conteúdo que havia. Depois de fazer o que os homens obrigaram, o adolescente foi alvo de disparo. O crime aconteceu momentos depois do jovem alimentar um cavalo que mantinha no sítio, que fica nos fundos da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro.

Por conta da criação do cavalo, Ezequiel costumava visitar a propriedade com frequência para cuidar do animal. Segundo informações da Polícia Civil, os suspeitos roubaram o celular de Ezequiel. Os dois colegas que estavam com ele não ficaram feridos.