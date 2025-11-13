Acesse sua conta
Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia

Vítima foi identificada como Ezequiel Brandão Menezes

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11:21

Ezequiel Brandão Menezes, 15 anos, foi morto a tiros Crédito: Reprodução

A morte de um adolescente identificado como Ezequiel Brandão Menezes, 15 anos, chocou moradores do bairro de Pamplona, em Feira de Santana, na tarde de quarta-feira (12). De acordo com informações iniciais, a vítima estava com dois amigos em uma propriedade rural quando foi abordado por dois homens armados.

No local, os suspeitos pediram para Ezequiel desbloquear o celular e mostrar o conteúdo que havia. Depois de fazer o que os homens obrigaram, o adolescente foi alvo de disparo. O crime aconteceu momentos depois do jovem alimentar um cavalo que mantinha no sítio, que fica nos fundos da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Por conta da criação do cavalo, Ezequiel costumava visitar a propriedade com frequência para cuidar do animal. Segundo informações da Polícia Civil, os suspeitos roubaram o celular de Ezequiel. Os dois colegas que estavam com ele não ficaram feridos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana (DH). O corpo do adolescente foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização de necropsia. Até o momento, ninguém foi preso.

Crime Adolescente Feira de Santana Morto

