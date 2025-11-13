Prefeitura de Salvador inclui bíblia como material paradidático em escolas municipais e particulares

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 12:01
O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), sancionou a lei que inclui a leitura da bíblia como recurso paradidático nas escolas municipais e particulares da capital baiana. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de quarta-feira (12).
De acordo com a lei, a leitura do livro religioso deve ser utilizada para a disseminação cultural, histórica, geográfica e arqueológica de seu conteúdo.
“As histórias bíblicas utilizadas deverão auxiliar os projetos escolares de ensino correlatos nas áreas de História, Literatura, Ensino Religioso, Artes e Filosofia, bem como outras atividades pedagógicas complementares pertinentes”, diz trecho da nova lei.
A leitura, no entanto, nenhum aluno será obrigado a participar da atividade, segundo o texto. “O Poder Executivo estabelecerá critérios, diretrizes e estratégias para viabilizar a leitura da Bíblia Sagrada, conforme estabelecido no art. 1º desta Lei.
A lei, de autoria do vereador Kênio Rezende (PRD), foi aprovada pela Câmara Municipal de Salvador no final de setembro.