RELIGIÃO

Câmara aprova uso da Bíblia como material de apoio em escolas de Salvador

Ideia é que o livro cristão seja suporte em disciplinas como História, Literatura, Geografia, Filosofia, Artes e Ensino Religioso

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 20:24

Bíblia Crédito: Shutterstock

Foi apresentado à Câmara Municipal de Salvador o Projeto de Lei nº 262/2025, com o objetivo de tornar a Bíblia um material de apoio pedagógico facultativo a ser utilizado nas escolas públicas e particulares da capital baiana. A proposta foi aprovada em sessão ordinária na última quarta-feira (24). Seis vereadores votaram contra.

A proposição é de autoria do vereador Kênio Rezende (PRD). Segundo a proposta, a ideia é que a Bíblia funcione como instrumento de suporte em disciplinas como História, Literatura, Geografia, Filosofia, Artes e Ensino Religioso.

“A proposta é valorizar o conteúdo histórico, cultural e geográfico da Bíblia Sagrada, sem impor religião, respeitando a liberdade de cada aluno e de todos”, afirmou o parlamentar.

O texto do projeto garante que o uso da Bíblia seja facultativo, permitindo que os alunos optem por não utilizar o material.

Segundo o vereador, a medida busca ampliar os recursos pedagógicos disponíveis, promovendo a diversidade cultural e o respeito à pluralidade de ideias dentro do ambiente escolar. “Um passo importante para ampliar o conhecimento e enriquecer a educação em Salvador”, declarou.