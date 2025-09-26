TEMPO

Alerta em Salvador: ventos chegam a 40 km/h e previsão indica intensificação

Ventos são considerados "muito fortes" pela Codesal

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:03

Capital deve ter céu nublado com chuvas nesta sexta e sábado Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Fortes ventos atingem a capital baiana desde a manhã desta sexta-feira (26). De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), as rajadas chegam a cerca de 40 quilômetros por hora na cidade. A previsão é de que a velocidade aumente no sábado (27), mas deve ser reduzida no domingo (28).

Além dos ventos de 40 km/h, classificados como “muito fortes”, a previsão da Codesal indica temperaturas variando entre 21 °C e 29 °C, com céu nublado e chuvas. A umidade relativa do ar é de 90%.

No sábado, os ventos devem aumentar de intensidade e podem chegar a 48 km/h. A umidade permanece em 90% e a temperatura mínima cai para 20 °C, enquanto a máxima segue em 29 °C.

Para o domingo, no entanto, a expectativa é de tempo mais estável. A velocidade dos ventos deve cair para, no máximo, 31 km/h, sendo considerada apenas “forte”. A umidade também sofre redução e deve ficar em torno de 40%. Com isso, o céu deve ficar parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Os termômetros variam entre 20 °C e 30 °C.

Chuvas

Parte da cidade registrou chuva nas últimas 24 horas, contabilizadas pela Codesal entre as 11h30 desta sexta-feira e o mesmo horário do dia anterior. Brotas, Barris e Ondina foram as regiões com maior volume acumulado. Ao longo de setembro, Barro Duro, Plataforma e Brotas, respectivamente, registraram os maiores índices de precipitação.