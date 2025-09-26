Acesse sua conta
Alerta em Salvador: ventos chegam a 40 km/h e previsão indica intensificação

Ventos são considerados "muito fortes" pela Codesal

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:03

Capital deve ter céu nublado a parcialmente nublado nesta quarta (21)
Capital deve ter céu nublado com chuvas nesta sexta e sábado Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Fortes ventos atingem a capital baiana desde a manhã desta sexta-feira (26). De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), as rajadas chegam a cerca de 40 quilômetros por hora na cidade. A previsão é de que a velocidade aumente no sábado (27), mas deve ser reduzida no domingo (28).

Além dos ventos de 40 km/h, classificados como “muito fortes”, a previsão da Codesal indica temperaturas variando entre 21 °C e 29 °C, com céu nublado e chuvas. A umidade relativa do ar é de 90%.

No sábado, os ventos devem aumentar de intensidade e podem chegar a 48 km/h. A umidade permanece em 90% e a temperatura mínima cai para 20 °C, enquanto a máxima segue em 29 °C.

Para o domingo, no entanto, a expectativa é de tempo mais estável. A velocidade dos ventos deve cair para, no máximo, 31 km/h, sendo considerada apenas “forte”. A umidade também sofre redução e deve ficar em torno de 40%. Com isso, o céu deve ficar parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Os termômetros variam entre 20 °C e 30 °C.

Chuvas

Parte da cidade registrou chuva nas últimas 24 horas, contabilizadas pela Codesal entre as 11h30 desta sexta-feira e o mesmo horário do dia anterior. Brotas, Barris e Ondina foram as regiões com maior volume acumulado. Ao longo de setembro, Barro Duro, Plataforma e Brotas, respectivamente, registraram os maiores índices de precipitação.

Veja quais bairros de Salvador registraram mais chuvas até o momento em setembro

1º lugar: Barro Duro (105,2 mm) por Google Maps
2º lugar: Plataforma (92,2 mm) por Tiago Caldas/CORREIO
3º lugar: Brotas (88 mm) por Paula Fróes
4º lugar: Barbalho (84,6 mm) por Reprodução/iBahia
5º lugar: Retiro (83,4 mm) por Reprodução/ Sefaz Salvador
6º lugar: Itacaranha (82 mm) por Reprodução/ Instagram @belezas.suburbio
7º lugar: Nova Brasília (81,4 mm) por Reprodução/ Betto Jr./PMS
8º lugar: Caixa d'Água (80 mm) por Betto Jr./PMS
9º lugar: Campinas de Brotas (79 mm) por Google Streetview
10º lugar: Castelo Branco (78,2 mm) por Bruno Wendel/CORREIO
1 de 10
1º lugar: Barro Duro (105,2 mm) por Google Maps

