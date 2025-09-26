TEMPO

Veja os bairros de Salvador onde mais choveu

Brotas (33,8 mm), Barris (28,8 mm) e Ondina (27,4 mm) aparecem no topo da lista com os maiores acumulados

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 19:09

Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

A primavera já começou, mas os soteropolitanos ainda estão em clima de inverno. Parte da cidade de Salvador registrou chuva nas últimas 24 horas, contabilizadas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) entre as 11h30 desta sexta-feira (26) e o mesmo horário do dia anterior. Brotas (33,8 mm), Barris (28,8 mm) e Ondina (27,4 mm) foram as regiões com os maiores acumulados. Ao longo de setembro, Barro Duro, Plataforma e Brotas apresentaram os maiores índices de precipitação. Juntos, os três bairros registraram um acumulado de 285,4 mm de chuvas.

Veja os maiores registro de chuva em Salvador nas últimas 24 horas:

Brotas (33mm); Barris (28,8 mm); Ondina (27,4 mm); Chapada do Rio Vermelho (26,8 mm); Engenho Velho de Brotas (26,2 mm); Barbalho (24,4 mm); San Martin (24 mm); Fazenda Grande do Retiro (23,1 mm); Boa Visto do São Caetano (22,6 mm); Massaranduba (21,4 mm).

Veja quais bairros de Salvador registraram mais chuvas até o momento em setembro 1 de 10

Ventos fortes

Fortes ventos atingem a capital baiana desde a manhã desta sexta. De acordo com a Codesal, as rajadas chegam a cerca de 40 km/h na cidade. A previsão é de que a velocidade aumente no sábado (27), mas reduza no domingo (28).

Além dos ventos de 40 km/h, classificados como “muito fortes”, a previsão da Codesal indica temperaturas variando entre 21 °C e 29 °C, com céu nublado e chuvas. A umidade relativa do ar é de 90%.

No sábado, os ventos devem ganhar intensidade e podem chegar a 48 km/h. A umidade permanece em 90% e a temperatura mínima cai para 20 °C, enquanto a máxima segue em 29 °C.