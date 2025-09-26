Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 19:09
A primavera já começou, mas os soteropolitanos ainda estão em clima de inverno. Parte da cidade de Salvador registrou chuva nas últimas 24 horas, contabilizadas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) entre as 11h30 desta sexta-feira (26) e o mesmo horário do dia anterior. Brotas (33,8 mm), Barris (28,8 mm) e Ondina (27,4 mm) foram as regiões com os maiores acumulados. Ao longo de setembro, Barro Duro, Plataforma e Brotas apresentaram os maiores índices de precipitação. Juntos, os três bairros registraram um acumulado de 285,4 mm de chuvas.
Veja os maiores registro de chuva em Salvador nas últimas 24 horas:
Veja quais bairros de Salvador registraram mais chuvas até o momento em setembro
Fortes ventos atingem a capital baiana desde a manhã desta sexta. De acordo com a Codesal, as rajadas chegam a cerca de 40 km/h na cidade. A previsão é de que a velocidade aumente no sábado (27), mas reduza no domingo (28).
Além dos ventos de 40 km/h, classificados como “muito fortes”, a previsão da Codesal indica temperaturas variando entre 21 °C e 29 °C, com céu nublado e chuvas. A umidade relativa do ar é de 90%.
No sábado, os ventos devem ganhar intensidade e podem chegar a 48 km/h. A umidade permanece em 90% e a temperatura mínima cai para 20 °C, enquanto a máxima segue em 29 °C.
Para o domingo, a expectativa é de tempo mais estável. A velocidade dos ventos deve cair para, no máximo, 31 km/h, sendo classificada como “forte”. A umidade também deve reduzir para 40%, deixando o céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os termômetros variam entre 20 °C e 30 °C.