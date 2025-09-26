Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja os bairros de Salvador onde mais choveu

Brotas (33,8 mm), Barris (28,8 mm) e Ondina (27,4 mm) aparecem no topo da lista com os maiores acumulados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 19:09

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

A primavera já começou, mas os soteropolitanos ainda estão em clima de inverno. Parte da cidade de Salvador registrou chuva nas últimas 24 horas, contabilizadas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) entre as 11h30 desta sexta-feira (26) e o mesmo horário do dia anterior. Brotas (33,8 mm), Barris (28,8 mm) e Ondina (27,4 mm) foram as regiões com os maiores acumulados. Ao longo de setembro, Barro Duro, Plataforma e Brotas apresentaram os maiores índices de precipitação. Juntos, os três bairros registraram um acumulado de 285,4 mm de chuvas.

Veja os maiores registro de chuva em Salvador nas últimas 24 horas:

  1. Brotas (33mm);
  2. Barris (28,8 mm);
  3. Ondina (27,4 mm);
  4. Chapada do Rio Vermelho (26,8 mm);
  5. Engenho Velho de Brotas (26,2 mm);
  6. Barbalho (24,4 mm);
  7. San Martin (24 mm);
  8. Fazenda Grande do Retiro (23,1 mm);
  9. Boa Visto do São Caetano (22,6 mm);
  10. Massaranduba (21,4 mm).

Veja quais bairros de Salvador registraram mais chuvas até o momento em setembro

1º lugar: Barro Duro (105,2 mm) por Google Maps
2º lugar: Plataforma (92,2 mm) por Tiago Caldas/CORREIO
3º lugar: Brotas (88 mm) por Paula Fróes
4º lugar: Barbalho (84,6 mm) por Reprodução/iBahia
5º lugar: Retiro (83,4 mm) por Reprodução/ Sefaz Salvador
6º lugar: Itacaranha (82 mm) por Reprodução/ Instagram @belezas.suburbio
7º lugar: Nova Brasília (81,4 mm) por Reprodução/ Betto Jr./PMS
8º lugar: Caixa d'Água (80 mm) por Betto Jr./PMS
9º lugar: Campinas de Brotas (79 mm) por Google Streetview
10º lugar: Castelo Branco (78,2 mm) por Bruno Wendel/CORREIO
1 de 10
1º lugar: Barro Duro (105,2 mm) por Google Maps

Ventos fortes

Fortes ventos atingem a capital baiana desde a manhã desta sexta. De acordo com a Codesal, as rajadas chegam a cerca de 40 km/h na cidade. A previsão é de que a velocidade aumente no sábado (27), mas reduza no domingo (28).

Leia mais

Imagem - Alerta em Salvador: ventos chegam a 40 km/h, e previsão indica intensificação

Alerta em Salvador: ventos chegam a 40 km/h, e previsão indica intensificação

Imagem - Salvador vai ter sambódromo? Câmara aprova criação de espaço para escolas de samba

Salvador vai ter sambódromo? Câmara aprova criação de espaço para escolas de samba

Imagem - Em três dias, dois gatos morrem envenenados em condomínio de Salvador

Em três dias, dois gatos morrem envenenados em condomínio de Salvador

Além dos ventos de 40 km/h, classificados como “muito fortes”, a previsão da Codesal indica temperaturas variando entre 21 °C e 29 °C, com céu nublado e chuvas. A umidade relativa do ar é de 90%.

No sábado, os ventos devem ganhar intensidade e podem chegar a 48 km/h. A umidade permanece em 90% e a temperatura mínima cai para 20 °C, enquanto a máxima segue em 29 °C.

Para o domingo, a expectativa é de tempo mais estável. A velocidade dos ventos deve cair para, no máximo, 31 km/h, sendo classificada como “forte”. A umidade também deve reduzir para 40%, deixando o céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os termômetros variam entre 20 °C e 30 °C.

Mais recentes

Imagem - Mutirão acelera julgamentos de casos parados há mais de cinco anos na Bahia

Mutirão acelera julgamentos de casos parados há mais de cinco anos na Bahia
Imagem - Exército oferece serviços de saúde gratuitos nesta segunda-feira; veja quais

Exército oferece serviços de saúde gratuitos nesta segunda-feira; veja quais
Imagem - Xanddy Harmonia faz show gratuito em Camaçari; saiba mais detalhes

Xanddy Harmonia faz show gratuito em Camaçari; saiba mais detalhes

MAIS LIDAS

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
01

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Imagem - Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista
02

Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista

Imagem - Saiba por que é importante desativar o Meta AI do WhatsApp
03

Saiba por que é importante desativar o Meta AI do WhatsApp

Imagem - Tarot revela surpresas e desafios para os signos neste 26 de setembro
04

Tarot revela surpresas e desafios para os signos neste 26 de setembro