Salvador vai ter sambódromo? Câmara aprova criação de espaço para escolas de samba

Projeto de Indicação nº 381/25 foi aprovado nesta quinta-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 21:54

Sambódromo
Sambódromo - Imagem Ilustrativa Crédito: Shutterstock

Os vereadores de Salvador votaram, nesta quinta-feira (25), o Projeto de Indicação nº 381/25. Após a votação, a Câmara Municipal aprovou a criação de um espaço dedicado à apresentação de grupos e escolas de samba da cidade. O projeto prevê a implantação de um sambódromo no bairro do Comércio.

A proposta foi apresentada pelo vereador Téo Senna (PSDB), que explicou que ela dialoga com o tema do Carnaval de 2026, que terá o samba como destaque, e atende a uma demanda histórica dos grupos culturais da cidade. “Salvador é referência nacional quando se fala em samba, mas ainda não dispõe de um espaço apropriado para que escolas e grupos mantenham viva essa tradição. A criação de um sambódromo no Comércio vai valorizar nossa cultura, fortalecer o turismo e garantir a preservação de uma das expressões mais ricas da nossa identidade”, declarou o parlamentar.

O projeto também ressalta que a iniciativa se alinha ao Programa Viver Salvador, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), que busca fomentar a cultura e ampliar o acesso da população às diversas manifestações artísticas.

“Além de oferecer estrutura adequada às escolas de samba, o espaço servirá como palco de inclusão, onde a comunidade poderá se encontrar, se expressar e fortalecer vínculos por meio da música e da dança”, acrescentou Senna.

Com a aprovação na Câmara, a proposta segue agora para o prefeito Bruno Reis (União), que avaliará a viabilidade da implantação.

Tags:

Salvador Samba

