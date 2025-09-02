CARNAVAL

Salvador pode ganhar um sambódromo? Entenda

Espaço permanente para apresentações de grupos e escolas de samba da capital foi proposto por vereador

Monique Lobo

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:35

Cidades como Rio e São Paulo possuem um sambódromo Crédito: Rafael Catarcione/RioTur

Imagine Salvador com um sambódromo. É o que propõe o Projeto de Indicação nº 381/2025 que foi apresentado na Câmara Municipal de Salvador, na segunda-feira (1°).

De autoria do vereador Téo Senna (PSDB), o projeto propõe a criação de um sambódromo em um espaço permanente para apresentações de grupos e escolas de samba da capital baiana. De acordo com o parlamentar, a iniciativa busca valorizar a tradição cultural de Salvador e garantir infraestrutura adequada para que essa manifestação artística na cidade.

Ele também destacou a relação do projeto com o tema oficial do Carnaval de 2026: "110 Anos de Samba". “Salvador é o berço do samba no Brasil e merece um espaço próprio para celebrar esse patrimônio cultural. O sambódromo será um marco para os amantes da música e da cultura popular, além de um equipamento turístico capaz de atrair visitantes e movimentar a economia”, avaliou o vereador.

O projeto também sugere que o sambódromo seja implantado na região do Comércio.