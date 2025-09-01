FOLIA

Credenciamento de veículos para acesso às áreas do Carnaval está aberto; saiba como fazer

Procedimento está disponível até o dia 23 de novembro no site da Transalvador

Monique Lobo

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 20:08

Credenciamento para o Carnaval começa em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

O cadastramento de veículos para acesso às zonas de restrição do Carnaval 2026 já está aberto. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou, nesta segunda-feira (1º), que o procedimento já está disponível e pode ser feito até o dia 23 de novembro no site da pasta.

Para conseguir a credencial, que é emitida gratuitamente, basta entrar no site e clicar no ícone "Carnaval 2026" ou no banner que aparece ao abrir a página. Cada imóvel tem direito a registrar até dois veículos.

É possível consultar se a residência está em uma das áreas de restrição da festa pelo site, colocando o número do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

O procedimento está mais simples para o usuário que já fez o cadastro anteriormente. Neste caso, basta acessar o sistema com os mesmos login e senha. Em seguida, confirmar o veículo que já foi cadastrado no ano passado, substituí-lo ou incluir os dados de um novo automóvel.

O cidadão que já tiver o cadastro prévio e não confirmar, substituir ou incluir um novo automóvel no site até a data limite deverá ir aos postos físicos, que serão abertos em data e locais a serem divulgados, caso deseje uma nova credencial.

Como fazer?

Quem não tem cadastro também vai poder fazer o registro pelo site para receber os adesivos em casa também até o dia 23 de novembro. Para isso, o proprietário do imóvel ou o inquilino deverá informar os números do IPTU, CPF/CNPJ e o endereço de e-mail. Atenção: o número do CPF informado deverá ser o do proprietário do imóvel.

Em seguida, o sistema enviará para o e-mail informado um código de acesso. Após isso, ao ingressar no sistema, poderão ser informados os números do Renavam (que constam no documento do veículo) e da placa do veículo a ser cadastrado.

Até o final do prazo, todos poderão efetuar mudanças nas placas dos veículos. Após o dia 23 de novembro, o procedimento só poderá ser realizado em um dos postos de atendimento, mediante a troca do adesivo e apresentação do documento do novo veículo (CRLV). O início do atendimento presencial e os locais onde funcionarão esses postos serão divulgados futuramente.

Cadastro fora do prazo

As credenciais só serão entregues nas residências dos moradores que cadastraram as placas dos veículos até 23 de novembro no site da Transalvador. Quem perder o prazo terá que retirar as credenciais nos postos de atendimento. Para agilizar a retirada nesses pontos, mesmo após a data limite, o cidadão poderá fazer o cadastro das placas no site, mas deverá ir aos balcões para buscar as credenciais.

Como em anos anteriores, o Carnaval de 2026 contará com cinco grandes áreas de restrição de circulação de veículos. Essas regiões serão subdivididas em um total de 12 subáreas. As credenciais são específicas para cada um dos 12 locais. Os veículos que não possuírem a devida liberação para circulação ou que acessarem outra subzona que não a de sua residência serão autuados.