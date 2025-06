COLUNA DO MARROM

Primeiro bloco do Carnaval de Salvador, Os Internacionais, volta a desfilar em 2026 no Circuito Osmar Macêdo

As atrações confirmadas são Chiclete com Banana e É O Tchan

Osmar Marrom Martins

Publicado em 26 de junho de 2025 às 05:00

É O Tchan e Chiclete com Banana Crédito: Divulgação



>

Última semana do Arraiá do Bela 2025>

A festa segue animada no Shopping Bela Vista na última semana do Arraiá do Bela 2025. Até o dia 28 de junho, o público poderá curtir uma programação gratuita e diversificada na Praça Central (Piso L1), com shows ao vivo, apresentações culturais e barraquinhas com comidas típicas. De 23 a 28 de junho, o evento reúne artistas como Dudu Francis, Junior Luzz, Ruan Santana, Xote Mania e Forró Jorge, garantindo música e diversão para toda a família.>



>

No Carnaval de 2026 Os Internacionais vão comemorar 65 anos de seu primeiro desfile. Para isso o bloco mais antigo da folia está de volta à avenida no circuito Osmar Macedo (Campo Grande – Avenida) com duas atrações. No domingo a animação ficará por conta do grupo É O Tchan, comandado por Beto Jamaica e Compadre Washington. E na segunda-feira será a vez do Chiclete com Banana agora com o cantor Kill nos vocais. A participação do Chiclete é emblemática. Afinal, foi com a banda na época comandado pelo cantor Bell Marques que o Inter viveu sua grande fase. Mas não é só de festa que vive o Internacionais. Engajado com as transformações sociais, o bloco deu um passo importante na luta contra a violência. Em um gesto simbólico e consciente, a diretoria atualizou a identidade visual do tradicional mascote: o pirata agora aparece sem "espada" e "pistola", mas mantém o clássico estilo com perna de pau, olho de vidro e cara de mau. As vendas de abadás começam no dia 1º de julho na Central do Carnaval, Pida!, além dos sites Quero Abadá e Meu Bilhete. A nova diretoria é: William Viana, Gustavo Boulhosa, Emerson Boka e Antônio Walter Luna.>

Foto: Chiclete e É O Tchan (Divulgação)>

Xandy Harmonia e Carla Perez embarcam para Carnaval na Itália>

Xanddy e Carla Perez Crédito: Divulgação

Na próxima semana Xanddy e Carla Perez mais a banda completa viajam para a Itália. No dia 6 de julho, das 12h às 21h, Xanddy Harmonia será a atração do Idroscalo, em Milão, na primeira edição do Eurofollia2025 - Carnaval Fora de Época, evento que reúne expressões culturais de diferentes países latino-americanos. A programação inclui apresentações musicais, espetáculos de dança, barracas com comidas típicas A expectativa é de um público em torno de 3 mil pessoas. Assina a organização do evento, a querida Dinha Colony. Entrada gratuita para crianças até 12 anos. >

Foto: Xanddy e Carla Perez (Divulgação) >

Em julho, Daniela Mercury comemora seus 60 anos>

Depois de cumprir uma minitemporada em Portugal, quando participou dos festejos juninos, a cantora Daniela Mercury tem um compromisso importante quando retornar ao Brasil. No dia 28 de julho a Rainha Da Axé music chega aos 60 anos (ela nasceu em 1965). Em plena forma. Ainda não sabemos se haverá alguma comemoração especial. Só para lembrar em 2025, Neguinho do Samba, se estivesse vivo completaria 70 anos, Raul Seixas e Gal Gosta 80 anos. Todos artistas do maior gabarito e com uma contribuição importante na música brasileira, cada um a seu modo.>

Daniela Mercury Crédito: Divulgação

Tum Tum Tum>

1 - De 27 a 29 de junho, Itaparica sedia a quarta edição do Festival Pedrão Itaparica. Com entrada gratuita e uma programação repleta de grandes atrações, a festa promete agitar a Baía de Todos-os-Santos. As duas últimas atrações são a cantora Anna Catarina e a banda Limão com Mel, que se juntam a João Gomes, Bell Marques, Nattan, Xanddy Harmonia, Adelmário Coelho, Raí Saia Rodada, Virgílio, entre outros nomes da música.>

2 - A Festa do Caboclo acontece no feriado do 2 de Julho, data histórica que marca a Independência da Bahia. O evento começa a partir das 14h>

Na Praça das Artes – Pelourinho e vai reunir o É O Tchan!, Samba Trator, Omo Obá e Orisun. Quem for ao local terá muita música, canto, dança e percussão para animar o dia muito comemorado pelos baianos. >

3 – O cantor e compositor baiano André Rhamon lançou o EP Fogueira de Swing, disponível nas principais plataformas de streaming. O trabalho chegou em clima de São João e celebrou os ritmos e tradições do Nordeste com um toque contemporâneo e a irreverência do pagode baiano. >