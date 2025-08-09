ANNYEONG NEWS

Hanbok: vestimos o traje tradicional coreano para contar a história da peça

Da tradição milenar aos dias atuais, um mergulho na simbologia, na história e na experiência de vestir essa roupa emblemática



Gabriela Cruz

Márcia Luz

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 12:01

O hanbok — traje tradicional coreano — é um símbolo da história, dos valores e da cultura do povo sul-coreano Crédito: reprodução

Mais do que um elemento de moda, o hanbok — traje tradicional coreano — é um símbolo da história, dos valores e da cultura do povo sul-coreano. Mas não é somente na Coreia do Sul que é possível vestir a roupa. Como parte da imersão coreana em São Paulo, qualquer pessoa que tenha interesse pode visitar a Feira do Bom Retiro, que acontece aos sábados, e alugar o hanbok para experimentar, tirar fotos e se sentir um pouco mais perto da cultura, usando a vestimenta que parece nos transportar para um episódio de kdrama de época. Foi exatamente isso que fizemos, no último fim de semana, para mostrar aqui na coluna.

Gabriela Cruz, Márcia Luz e Liu Falcão de hanbok na Feira do Bom Retiro, em São Paulo Crédito: Arquivo pessoal

“Vestir o hanbok é um ritual. A escolha das cores, os bordados e até o laço, que é feito de uma maneira única, são etapas que nos conectam com particularidades da cultura coreana. Ainda que isso seja feito dentro de uma feira, quando vestimos o hanbok, automaticamente a nossa postura é de reverência a essa tradição viva e, mesmo quando recebe atualizações de moda, segue sendo um elemento de identidade cultural do povo sul-coreano.” Márcia Luz, jornalista

Com opções de tamanhos e cores, por apenas R$ 20, dá para usar o hanbok. O conjunto é formado por três peças: a superior, chamada jeogori, uma espécie de jaqueta que cobre os braços e possui uma faixa de tecido que recorta a gola; a inferior, que pode ser uma calça (baji) para os homens ou saia (chima) para as mulheres; e o po, uma espécie de roupão.

É ao vestir o hanbok que o contato com a cultura sul-coreana se torna mais profundo: trata-se de colocar no corpo uma peça carregada de história, tradição e simbolismo. Mais do que uma roupa, é um gesto que aproxima, de forma sensível e concreta, o visitante desse universo Gabriela Cruz, jornalista e ilustradora

Como há um jeito específico de vestir e amarrar, é possível contar com a ajuda dos atendentes do quiosque para colocar e tirar a roupa, que também é muito delicada, geralmente feita em tecidos como organza e seda e com muitos bordados. O mais interessante é que esta é uma roupa fluida, confortável, elegante e que se adapta à forma do corpo da pessoa.

Para quem vive a cultura coreana através dos doramas e do K-pop, vestir o hanbok é como realizar um sonho. É como entrar no cenário daquele dorama de época que você tanto ama. De repente, não é só imaginação: você está ali, naquele universo que antes só existia na tela. Para quem ainda não teve a chance de ir à Coreia, esse momento é um pedacinho dela bem perto da gente Liu Falcão, professora e produtora de eventos

Conheça a história do hanbok

Relatos históricos indicam que o hanbok existe há dois mil anos, sendo usado desde a era dos Três Reinos, nos períodos de Goguryeo, Baekje e Silla (57 a.C. – 668 d.C.). A peça ganhou ainda mais importância na Dinastia de Joseon (1392-1897), quando se tornou um sinal que distinguia a classe social, o gênero, a idade e a ocupação.

O hanbok existe há dois mil anos Crédito: Divulgação

Os mais abastados usavam a roupa em tecidos nobres, cores vibrantes e design reto e elegante, enquanto as classes mais baixas utilizavam algodão. A tradição do hanbok sobreviveu à ocupação japonesa, à divisão das duas Coreias no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e à ocidentalização da moda com a presença de marcas estrangeiras no mercado sul-coreano.

Curiosidades sobre a roupa coreana

- Hoje o hanbok é usado em ocasiões especiais, como casamentos, cerimônias tradicionais, festivais e nos feriados do Ano Novo Lunar e do Chuseok (Dia de Ação de Graças). Quem visita a Coreia e veste o traje tem entrada gratuita em pontos históricos, como o Palácio de Gyeongbok.

BTS usando hanboks contemporâneos Crédito: Divulgação

- Foi neste palácio, inclusive, que o grupo BTS gravou uma performance da música Idol, com todos os membros trajando uma releitura contemporânea do hanbok. A apresentação foi exibida nos Estados Unidos, no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, e soma milhões de visualizações no YouTube.

- O modelo tradicional é o que vemos com mais frequência, porém jovens marcas e estilistas têm se inspirado no hanbok para suas criações, fazendo releituras da roupa.

- Com a Hallyu se espalhando pelo mundo, cresceu o interesse pelo hanbok e, para preservar a tradição, a Administração do Patrimônio Cultural da Coreia do Sul reconheceu a peça como Patrimônio Cultural Imaterial, reforçando sua importância cultural e histórica.

- O Ministério da Cultura, Esportes e Turismo da Coreia do Sul estabeleceu, em 1996, a data de 21 de outubro como o Dia do Hanbok, com o objetivo de estimular o uso do traje, sobretudo pelas novas gerações de cidadãos sul-coreanos.