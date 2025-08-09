Acesse sua conta
Gol lança campanha com passagens a partir de R$ 91 no Brasil e R$ 901 para o exterior

Viagens devem ser realizadas entre agosto e dezembro de 2025

  • Millena Marques

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 11:59

Avião da Gol
Avião da Gol Crédito: Reprodução

A Gol Linhas Aéreas lançou a nova edição da campanha Super Ofertas, com trechos nacionais a partir de R$ 91,87 e passagens internacionais (ida e volta) a partir de R$ 908. Divulgada na sexta-feira (8), a promoção é válida até domingo (10), às 23h59, com embarques previstos entre agosto e dezembro de 2025.

Entre os destinos domésticos com valores promocionais estão cidades como Salvador, Joinville, Maceió, Florianópolis e Recife. Já no cenário internacional, os destaques incluem voos para Buenos Aires, Miami, Cancún, Punta Cana, San José (Costa Rica) e Santa Cruz de La Sierra (Bolívia).

Durante a campanha, os bilhetes podem ser parcelados em até 12x sem juros nos cartões Gol Smiles (parcela mínima de R$ 70), e em até 5x sem juros nas demais bandeiras, desde que a compra seja realizada no site ou app da companhia.

As tarifas promocionais estão disponíveis no site oficial da Gol, no aplicativo, em agências de viagem, na central de atendimento (0300 115 2121) e nas lojas VoeGol. As ofertas não são válidas para compras nas lojas dos aeroportos.

